Vondráčková v Opeře: nervozita, bolestí trpící Basiková i aplaus vestoje

"Trpěla jsem bolestí, sádru mám dole teprve druhý týden a do vysokých bot jsem se obula poprvé. Samozřejmě kvůli Helence, přece si na takovou událost nevezmu rovné boty," vysvětluje Basiková. Ta si kromě sólové písně zazpívala s Vondráčkovou také duet. Fakt, že bude stát na jevišti vedle své podstatně vyšší kolegyně, hrál ve výběru bot zřejmě také svou roli.

Hosty Heleny Vondráčkové byli Petr Kolář i Bára Basiková

Kromě Basikové se na dvou po sobě jdoucích koncertech plných filmových a muzikálových písní podílel také Petr Kolář, Marián Vojtko, 4TET, Jiří Korn či Miro Dvorský. Operní pěvec vysekl Vondráčkové pochvalu, když její hlasivky přirovnal k ocelovým drátům.

"Tři dny před prvním koncertem jsem měla hudební zkoušky, dva dny s orchestrem, kdy jsem nejdřív sama zkoušela své sólové věci, druhý den pak písničky s hosty. Třetí den byla generálka od jedné do pěti, kde jsem musela odzpívat všechno a večer byl koncert. Bylo to hlasově strašně náročné, navíc jsem měla těžkou choreografii a několik pro mne zcela nových písní," popisuje.

"Potěšil mne operní pěvec Miro Dvorský, když mi řekl: Ty nemáš hlasivky, ty máš dráty. Měla jsem ale podstatnou obavu z výkonu a cítila jsem, že se mi zpívá trochu těžce. Dopadlo to dobře, ale druhý den to podle mne bylo o mnoho lepší, sedlo si to a byla jsem daleko klidnější," doplňuje zpěvačka.

Helena Vondráčková a Jiří Korn Helena Vondráčková a Miro Dvorský

Vedle nervozity, kterou prý Helena trpí před každým vystoupením, hrály roli okolnosti kolem sporu s Martou Kubišovou. Za výkon jí ale zaplněné hlediště děkovalo vestoje. "Všechno dohromady bylo tak neuvěřitelné, že jsem si říkala, že jestli to přežiju, tak už přežiju všechno na světě. Na starosti jsem si vzpomněla až při velkém potlesku, to byla síla. Jako bych z diváků cítila soudržnost se mnou, bylo to opravdu krásný. Jsem šťastná, že to tak dobře dopadlo," uzavírá Vondráčková.