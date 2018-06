Vondráčková v módním fotostroji času: tyhle kousky má ve skříni 50 let

"Už bych skutečně potřebovala přistavět kousek domu, aby se to tam vešlo. Je toho hodně," řekla iDNES.cz Helena Vondráčková, které se nyní skladování oblečení náramně hodilo, jelikož v rámci hudebního mapování své dlouholeté kariéry mohla oprášit i šatník, který čítá nekonečný počet módních topů, bund, kalhot či bot.

"Spoustu věcí jsem musela vyhodit, jako třeba boty na vysokých štaflích, které teď frčí. Zrovna jsem se vrátila z Londýna, kde jsou výlohy plné těchto bot. Jedny jsem si ale schovala, jsou z Itálie, mají květinový vzor a mám k nim i kabelku, takže je brzo vytáhnu," doplňuje zpěvačka, která u archivního oblečení obdivuje především kvalitu materiálů, na nichž se čas skoro vůbec nepodepsal.

Originální snímky ztvárňující pomyslný módní stroj času nafotila Lenka Hatašová.

iDNES.cz je nyní přináší v obsáhlé fotogalerii, kterou je vyzdoben i obal zpěvaččina DVD s názvem Já půjdu dál.

Fotografka Lenka Hatašová a Helena Vondráčková

"To byla práce!" přiznává Vondráčková, která z více než tisícovky svých vystoupení musela vybrat jen 36 nejlepších, což prý byla neskutečná dřina.

"Klipů je hodně. Jirka Svoboda to má naštěstí v malíčku, takže udělal takový předvýběr, který jsem pak schvalovala. Celkově jsme napočítali 1 400 vystoupení, což je neskutečné. Mám tam například klipy z filmů, jako je ukázka ze Zpívajícího filmu či Šíleně smutné princezny. Jsou tam i záběry z živého vystoupení v Bělorusku, nebo bonusy jako ukázka z pořadu Možná přijde i kouzelník, kde je scénka s Jirkou Kornem, který si do rodiny přivede lehkou děvu. Já jsem tam v černé paruce a la Tina Turner," směje se zpěvačka.

Samotnou Helenu Vondráčkovou nejvíc hřeje u srdce skladba Bůh ďábel, ke které v sedmdesátých letech vznikl i nadčasový klip. "Je těžké říct, jakou skladbu mám nejraději, ale tahle je opravdu krásná a fantasticky zpracovaná. V klipu je kombinace podvodních akvabel a vznešených obrazů. Nádhera! Když jsem to viděla, říkala jsem: To není možný! Už tehdy jsme normálně natočili moderní videoklip, který by se klidně ujal i dneska," líčí Helena Vondráčková.

Hudební dramaturgii DVD vytvořila na základě vlastního hudebního citu. Ukázky tudíž neřadila podle letopočtu, nýbrž podle tempa a nálady. Nechybí tak hudební napětí, něha či gradace.