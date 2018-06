Vondráčková uplácí policisty cédéčkem

8:11 , aktualizováno 8:11

"Mám ráda rychlou jízdu autem. Radši nebudu říkat, jak rychle jezdím, aby se dopraváci nevyděsili, kdyby si to náhodou přečetli. Pravdou ale je, že někdy za to zaplatím pokutu. Nebo se policisté smilují a urovná to darované CD," prozradila populární pěvecká hvězda Helena Vondráčková. Jejím velkým snem je vlastnit vůz značky Porsche. I když Helena jezdí velkou rychlostí, dává si pozor, aby její jízda byla opatrná. "Měla jsem snad jenom dvě bouračky v životě," vzpomíná zpěvačka.