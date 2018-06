Vondráčková tančila do šesté ranní. A to je jí šedesát!

DÁLE ČTĚTE

Vondráčková oslavila "příšernou" šedesátku i koncertem

Oslavenkyně se totiž díky originálnímu dárku svého kolegy Václava Neckáře, kterým byla projížďka kočárem taženým koňmi, proměnila v princeznu.

Velkolepější start oslavy si zpěvačka nemohla přát – v kočáru taženém koňmi po boku svého prince Václava Neckáře. Přesně jako před několika desítkami let, kdy si s ním zahrála v pohádce Šíleně smutná princezna. Pohádka skončila v momentě, kdy vjel kočár na nádvoří usedlosti Ladronka, kde jí mělo na tři sta hostů připomenout, že už jí dávno není dvacet.

Na svůj úctyhodný věk ovšem zpěvačka v ležérním účesu a elegantních šatech, které později vyměnila za rifle a tričko, rozhodně nevypadala. A na to, že má z šedesátky deprese, taky ne. Nad množstvím květin vtipkovala: „To je spíš jako na pohřbu než na oslavě narozenin“, a nad některými dárky se roztomile dojímala. Nejvíc asi nad tím od Waldemara Matušky, který se ovšem kvůli svým zdravotním potížím nemohl osobně dostavit a dárek předal prostřednictvím své ženy Olgy. Byl to plyšový pes, který po zmáčknutí zpíval zamilovaný hit I Can´t Stop Loving You (Nemohu tě přestat milovat).

Vondráčková bratra nepozvala

Mezi hosty nechyběla třetí do trojice slavných Golden Kids, s nimiž Vondráčková prožila kus života, Marta Kubišová. A potom samozřejmě Karel Gott, Michal Horáček, Martin Maxa, Simona Krainová, Halina Pawlowská, Jitka Zelenková, Pavel Vítek, Janis Sidovský, František Janeček s Terezou Mátlovou, Petr Janda, Kristián Kodet nebo autor mnoha jejích hitů Lešek Wronka. Z rodiny byla na oslavě pouze zpěvaččina sestra Zdena, otec ani bratr Jiří s rodinou pozváni nebyli. - o neshodách v rodině čtěte zde

Janda daroval golfové hole

Janda překvapil oslavenkyni golfovými holemi a soupravou na golf. „Helena je sportovkyně a na Karlštejn to má kousek,“ zdůvodnil volbu svého dárku. Kodet jí namaloval svoji vlastní grafiku a Gott přinesl dárek, který ovšem před okolím tajil.

Vybrané pochoutky, značková vína, cimbálová muzika, diskotéka s hity osmdesátých let, příjemné prostředí a milí lidé, to všechno mělo za následek fakt, že se oslava protáhla do šesté hodiny ranní. Zpěvačka tančila jako o život a tak druhý den odpočívala se svým manželem na novém hausbótu na Vltavě. Přesně v den svých narozenin, 24. června, ji totiž čekala oficiálnější oslava – narozeninový koncert na Žofíně.