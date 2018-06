Vondráčková tančí naplno, operaci choreografce zatajila

Vondráčková přijala v připravovaném muzikálu, který bude mít premiéru 20. října na Broadwayi, hlavní roli Yvetty a vrátila se tak po roce na muzikálovou scénu. Že je v něm choreografie plná náročných tanečních čísel, jí vůbec nevadí. Zvládá je tak bravurně, že na ní naštěstí už zažehnané zdravotní problémy nikdo nepozná. Sebemenší tušení o nich neměla ani choreografka muzikálu Jana Hanušová.

"Lucie mi vůbec neřekla, že má po operaci chodidel a ani jsem to nepoznala. Dozvěděla jsem se to, až když se mě na to nedávno někdo ptal. Pracuju s ní poprvé a musím říct, že je to profesionálka ve všech parametrech, které role Yvetty vyžaduje. A to není málo. Baví mě na ní kombinace chytré, dospělé, vzdělané ženské a té dívčí vizáže a půvabu. Umí se dětsky nadchnout, když jí něco jde a zároveň si za mnou dojde s připomínkou, že gradace té písně by byla větší, kdybych změnila choreografii v poslední části. Má pravdu a já to uznám. Jak říkám, prostě profesionálka," pěje Hanušová chválu na Lucii.

Vondráčková si choreografku pochvaluje za přístup. "Jana nám umí dát perfektně do těla, je ale přitom kamarádská a vstřícná. Díky takovému přístupu jedeme všichni na sto procent a překonáváme vlastní stín. Umí lidi motivovat," říká Lucie. Nabídku na hlavní roli přijala okamžitě po přečtení scénáře Karla Šípa. "Má vtip a šmrnc. A hlavně se nebere vážně. To je pak radost zkoušet," dodává.

Pod muzikálem je podepsán Karel Šíp

Spolupráce s Karlem Šípem už tolik netěší autora hudby Petra Jandu. Na tiskové konferenci, kde byli představeni tvůrci i interpreti muzikálu a byla přidána první ochutnávka nového muzikálu, přiznal, že ho dost honil.

"Vypotil jsem novou píseň, večer jsem mu ji vyčerpán poslal přes úschovnu a říkal jsem si, že teď bude pár dní pokoj. Jenže když jsem ráno otevřel počítač, text už tam byl a skvělej," vypráví Janda. Tuhle stížnost ale myslel samozřejmě s nadsázkou, ze Šípa byl jedním slovem nadšený. "Od Karla jsem dostal zadání, o čem ta píseň bude a to se opravdu senzačně pracuje. Emoce jdou tam, kudy mají. Jsem rád, že premiéra je v dosahu a že jsem si splnil dávnej sen."

Vedle Lucie Vondráčkové se v muzikálu Ať žije rokenrol představí také Marta Jandová, Petra Janů, Petra Černocká, Tomáš Löbl, Aleše Háma, Vilém Čok, Martin Pošta nebo Andrej Hryc.