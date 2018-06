Vondráčková šokovala české fanoušky

"Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Prožívala jsem utkání tak intenzivně, že jsem z nervozity snědla obrovský kornout popcornu, ačkoliv ho normálně vůbec nevezmu do pusy. Bylo to poprvé, co jsem viděla fotbalové utkání světové úrovně živě, a jsem šťastná, že jsem to prožila," dodala.

Helena Vondráčková si s manželem Martinem Michalem nenechali ujít téměř žádný zápas a do poslední chvíle doufali, že se náš tým stane mistrem Evropy. "Bylo by to po zásluze, protože jsou prostě úžasní. Já jsem dříve spíš fandila hokeji, ale díky Amfoře jsem fotbalu přišla na chuť. Navíc se Martin fotbalu věnoval od šesti let a jako brankář se vypracoval až do první a druhé ligy. Chytal za Viktorku Žižkov a Duklu Praha. Lásku k fotbalu přenesl i na syna Toníka, který jde v jeho stopách," řekla s úsměvem Helena Vondráčková.