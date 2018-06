Vondráčková slavila narozeniny komorně, ale řádila jako „dvacítka“

"Narozeniny už dávno neslavím tak bouřlivě a radostně jako v mládí. A jak se tak blíží, kradu se k nim potichu a po špičkách. Poslední dobou mám navíc pocit, že je slavím každých čtrnáct dní," řekla s úsměvem dvaašedesátiletá zpěvačka poté, co publikum přivítala oblíbeným hitem Rainy Man.

Před koncertem Vondráčková obsadila scénu své neteře

Zaplněnému hledišti nabídla ve více než dvouhodinovém recitálu písničky, které u jejích fanoušků vždy bodují a které chtějí slyšet, například hit šedesátých let Přejdi Jordán nebo novější Dvě malá křídla tu nejsou či Dlouhá noc, ty, které má ráda ona sama, jako je Sladké mámení, i ty, které v jejím podání ještě nikdo neslyšel. Takovou byla například píseň vypůjčená z repertoáru Hany Zagorové Vím málo, kterou v originále zpívá Billy Joel.

Oslavenkyně také přinesla ochutnávku z nového alba, které právě chystá, a zazpívala písničku Mít rád až k zbláznění, k níž napsala text Jana Rolincová. Tu poprvé představila už loni na koncertě v pražské Lucerně. Záznam koncertu i nová deska vyjdou podle zpěvaččin slov na podzim.

Jediným hostem recitálu slavné zpěvačky byla mladičká Šárka Vaňková, jež dostala v showbyznysu šanci díky své úspěšné účasti v první řadě soutěže Česko hledá SuperStar (umístila se druhá). Vondráčková s ní zpívá v muzikálu Mona Lisa, kde hraje matku hlavní představitelky. Do recitálu proto pochopitelně zařadila i jednu z muzikálových písní zmíněného titulu Divadla Broadway. "Je pro mě čest stát na jevišti spolu s Helenou Vondráčkovou," uvedla Vaňková. Se svou zkušenější kolegyní si zazpívala duet Ó baby, baby. V hledišti ji sledovala její maminka a mladší bratr.

Vzpomínky na Svobodu

Vondráčková vzpomněla i na slavného muzikanta a skladatele Karla Svobodu, s nímž byla na festivalu v brazilském Riu de Janeiru. "Řádili jsme tam, chodili na různé večírky a nejvíc okouzlená jsem byla školou samby. Vzpomínám si, jak přede mnou Karel někdy ve čtyři hodiny ráno klečel a prosil mne, ať už jdu proboha domů," vyprávěla Vondráčková. A ukázku brazilských rytmů předvedla vzápětí. V hitu Archimédes se sama doprovodila na bonga, která ji právě v Brazílii tolik fascinovala. "Tam jsem si řekla, že se na ně musím naučit hrát," vysvětlila.

Dvaašedesátiletá Vondráčková na svůj věk absolutně nevypadá a na jevišti by jí ho už vůbec nikdo nehádal. Energická zpěvačka při rychlejších písních řádí na jevišti jako by jí bylo dvacet nehledě na to, že postavu by jí mohla leckterá "dvacítka" závidět. Dlouhou noc popřála svým hitem jako již tradičně na konec svých vystoupení.

Narozeninovou atmosféru přece jen ještě na chvíli upozadila, když vzpomněla na Waldemara Matušku. "Odešel můj veliký kamarád, člověk, kterého jsme všichni milovali a já bych mu ráda věnovala písničku, která byla mojí první a s tou jsem stála ve svých začátcích po jeho boku. Chtěla bych vzdát hold Waldovi a za všechno mu poděkovat. Vím, že jeho krásný hlas a krásné písničky, které zpíval, v nás navždy zůstanou," uzavřela a zazpívala slavnou Červenou řeku.