Vondráčková si zahraje královnu

"Helenka Vondráčková bude v nové pohádce hrát královnu. Takovou hodnou, milou, krásnou královnu. Slíbil jsem jí to a slovo dodržím. Scénář už mám připravený. Nechci zatím víc prozradit, abych to nezakřikl."

Zdeněk Troška má samozřejmě ještě starosti s financováním svého nového filmu. Ale věří, že se "najdou dobří lidé, kteří na něj přispějí."

Mnohé diváky svého druhého dílu filmu Kameňák překvapil, když obsadil do role učitelky známou zpěvačku. S o mnoho let mladším zpěvákem Martinem Maxou tak objevil zdařilou filmovou dvojici.

"S Helenkou je výborná spolupráce. Vždycky je perfektně připravena a pro roli královny je teď přímo stvořená. Už je to skoro třicet let, co se představila jako šíleně smutná princezna," připomněl Zdeněk Troška hudební pohádku režiséra Bořivoje Zemana, v níž hlavní role ztvárnili Helena Vondráčková a Václav Neckář.