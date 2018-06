Vondráčková se soudí s bulvárem

Soud probíral dva články z časopisu Spy. V prvním se psalo o údajném intimním poměru mezi Michalem a sekretářkou jeho ženy Marcelou Hradskou. Druhý zase referoval o tom, že byl - opět údajně - Michal loňského dubna zatčen policií.

Manželský pár tvrdí, že ani jedna z informací není pravdivá, a podal proto žalobu na ochranu osobnosti. K soudnímu líčení ani jeden z manželů nepřišel. "Domáháme se finančního zadostiučinění ve výši 500 tisíc korun," upřesnil advokát manželů Vratislav Cimr.

Redaktorky Spy tak musely včera dlouze vysvětlovat, jak ke zveřejněným informacím dospěly. "Vím, že není možné psát všechno, co člověk slyší. Snažily jsme se vše ověřit aspoň u tří zdrojů," vypověděla Gabriela Wolfová, jedna z autorek. Za zdroj však považovala i šuškandu na večírcích celebrit či anonyma, jenž zavolal do redakce.

Soud předvolá další svědky

Rozseknout to, nakolik články poškodily jméno Vondráčkové a Michala, se včera nepovedlo. Soudce kvůli sporu předvolá další svědky. Při včerejším líčení se však probírala i jiná historie. Právník Vondráčkové totiž žádal výslech jejího bratra.

Domníval se, že zdrojem všech informací byl právě on - to se však nepotvrdilo. Přesto si Vondráček neodpustil komentář na adresu svého švagra, s nímž se přes média dohaduje. "Mám pocit, že pan Martin Michal vede spor proti celé Praze. Je komické, že on, který spolupracuje s bulvárním tiskem velmi vehementně, najednou jiný bulvární tisk žaluje," podotkl.

A opravdu: Michal, jenž je zároveň manažerem populární zpěvačky, už avizoval, že se bude soudit i kvůli knize s názvem Božská Helena... může být šťastná?, v níž se propírá jejich vztah. Vondráčková má přitom na kontě vyhraný soud s publicistou Janem Rejžkem, který tvrdil, že za svůj úspěšný návrat vděčí kontaktům s předlistopadovými mafiány ovládajícími populární hudbu.