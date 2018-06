Vondráčková se baví výroky poroty

HELENA VONDRÁČKOVÁ, zpěvačka

Zatím jsem moc dílů neviděla, ale co mě baví, je porota, která to posuzuje velmi odborně.

Gábina Osvaldová je ženská, která ví, je protřelá životem, dovede být pěkně drsná, ale myslím si, že není nespravedlivá, což je důležité.

Pana Klezlu, kterému říkají kat, sice osobně neznám, ale jsem ráda, že jsem ho mohla poznat právě díky SuperStar. Je to profík.

Michala Horáčka znám dlouhá léta, psal mi krásné texty, doufám, že mi ještě něco napíše. Ten to pojímá velmi elegantně a věcně.

Všichni včetně vynikajícího hudebníka Ondry Soukupa vědí po prvních dvou tónech, o co jde. A někdy mají co dělat, aby zachovali dekorum.

MATĚJ RUPPERT, zpěvák (Monkey Business)

První řadu jsem sledoval až od poslední třetiny. Teď se zase začnu dívat asi až ke konci, ten předvoj mě nebaví. Tenkrát jsem nikomu hlasy neposílal, ale celou dobu jsem si myslel, že vyhraje Sámer Issa, protože jaksi splňoval nejvíc kritérií. Určitě to ještě nejsou hotoví zpěváci, ale to nejsem ani já.

SIMONA STAŠOVÁ, herečka

Já se v televizi nedívám na nic, ani na to, na co bych koukat měla. Zapínám ji jedině, když omdlívám. Pokud jde o SuperStar, jsem absolutně nepolíbená. Ve společnosti s tím pak mívám problémy. Tak třeba padne jméno Sámer Issa a já mám dojem, že je to někdo, kdo vynalezl oční čočku a možná i žárovku, když je tak slavný, a stydím se, že nevím, o koho jde. Teď už to samozřejmě vím. To bych musela žít na jiné planetě, abych to nevěděla.

