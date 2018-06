Vondráčková: Pro Karla Černocha byla smrt vysvobozením

"Ta zpráva mě velice zasáhla," řekla zdrceně Helena Vondráčková. "Vím to už několik hodin a ještě se s tím stále nemůžu srovnat. S Karlem Černochem mě pojilo nejen přátelství, ale i čtyři desítky let, kdy jsme se potkávali jako zpěváci na stovkách vystoupení."

"Nikdy nezapomenu na jeho úžasného Jeana Valjeana, hlavní postavu muzikálu Bídníci, který na začátku devadesátých let odstartoval muzikálovou vlnu v Čechách. Měla jsem tehdy tu čest, že jsem v tomto muzikálu mohla hrát a zpívat s ním."

Karel Černoch trpěl rakovinou tlustého střeva, kvůli níž podstoupil loni operaci a letos krátce před Vánoci chemoterapii. V posledních dnech se jeho stav výrazně zhoršil a v noci na čtvrtek pěvák doma zemřel. - více zde

Už zpívá na druhém břehu

Písně z jeho repertoáru, jako Zrcadlo nebo Nářek převozníka provází české posluchače od šedesátých let. Pro mnoho Čechů byl Karel Černoch také skvělým bavičem - úryvky z jeho scén s Jiřím Wimmerem zlidověly. Také jeho dcera Tereza a syn Marek se vydali na uměleckou dráhu ve světě showbyznysu.

"Vím, že poslední léta statečně bojoval s těžkou nemocí a myslím si, že jeho smrt pro něj byla vysvobozením z bolestí a útrap. Teď už asi zpívá svůj Nářek převozníka na druhém břehu," dodala Vondráčková.

Bobek a Pilarová: Pracoval ještě před měsícem

Smutná zpráva zaskočila také zpěvačku Evu Pilarovou. Nechtěla, aby to, co řekne, vypadalo jako fráze, protože by si to podle ní Karel nezasloužil. "Pracovala jsem s ním ještě před měsícem. Když zpíval, tak v jeho hlase byla síla. Nenapadlo mě, že by mohl tak brzo odejít," řekla Pilarová.

"Karel byl výborný kamarád a vynikající muzikant, hlasově jeden z nejnadanějších a nejlepších zpěváků v oblasti české a slovenské populární muziky," reagoval na úmrtí svého kolegy zpěvák Pavel Bobek. Mnohokrát s ním společně vystupoval, především vzpomenul na rokenrolové večery. Oba spolupracovali s Českým rozhlasem, kde se naposledy setkali před měsícem. Poplácal prý ho po rameni a řekl: "Pavle, živé nás nedostanou...."