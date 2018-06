Vondráčková pokřtila tygřici Nely

"Spolu s paní ředitelkou zahrady jsme jí vybraly jméno Nely. Myslím, že se k ní hodí. Je taková něžná a křehká. Je to to nejhebčí stvoření, které jsem kdy hladila," rozplývala se nad svou pruhovanou kmotřenkou a s úsměvem dodala: "Zatím sice vypadá jako oživlá plyšová hračka, ale už řve jako pravý tygr."

Ošetřovatelky i hosté si pak při slavnostním křtu, kdy byli jmény Ron a Nor současně pokřtěni i dva samečkové kočkovité šelmy servala, připili nealkoholickým šampaňským. "Alkohol a šelmy, to by nešlo dohromady. My zkrátka pít nesmíme, ani při takové příležitosti," vysvětlila ředitelka ZOO ve Dvoře Králové Dana Holečková.

Tygr ussurijský je jedním z nejvzácnějších živočichů na světě. Ve volné přírodě žije asi jen 150 jedinců, a tak má Nely, narozená 1. června na Den dětí, péči jako opravdová princezna. "Matka Nina se o ni odmítla starat, tudíž ji museli zastoupit lidé. Nely potřebovala dostávat pít jednou za tři hodiny, pochopitelně i v noci. Když nebylo zbytí, musela jsem já nebo některá z ošetřovatelek přespávat v šelminci," svěřila se Korzu zooložka Zdena Jeřábková.

Aby se malá tygřice necítila opuštěná, chodí ji navštěvovat dva psí kamarádi, buldočí fena Dora a kokršpaněl Deny.