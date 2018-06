Vondráčková pokřtila album duetů

Slavnostní křest se uskutečnil v pondělí v pražském hotelu Kampa. Sešlo se tu několik stovek Heleniných přátel i příznivců a ti zpěvačku doslova zasypali květinami.

Helenu přišli pozdravit také kolegové Václav Neckář, Jitka Zelenková, psychiatr a spisovatel MUDr. Jan Cimický a poprvé od automobilové nehody se na veřejnosti za pomoci páru francouzských holí objevil zpěvák Karel Černoch.

"Zřejmě to dopadne tak, že vydáme ještě další CD s dalšími duety. Když jsme vybírali ty nejhezčí na album, byla jsem velmi překvapená. Zjistila jsem totiž, že jich strašně moc, a všechny se jednu desku nevešly. Duetů jsem nazpívala během let tolik, že se nedají spočítat a nedá se ani říct, který byl nejhezčí. Zvlášť krásné duety jsem nazpívala s Waldemarem Matuškou, Karlem Gotem, Jiřím Kornem a dalšími. A v budoucnu nepochybně vzniknou i zbrusu nové. Je to velmi příjemné, zazpívat si s kolegou," svěřila se zpěvačka.

K Vondráčkové se připojil i zpěvák Waldemar Matuška se svou chotí Olgou Blechovou-Matuškovou, kteří na Kampě současně pokřtili svoje album vánočních koled. Zlatým hřebem pak se stalo společné vystoupení Heleny a Waldemara. Zazpívali spolu duet Kde jsi včera byl, který proslavili v roce 1968.

"Jsme rádi, že nám to ještě zpívá a že i po tolika letech neustále držíme pohromadě. Že se můžeme potkávat na jevišti i v soukromí. Mám z těch setkání vždy velkou radost a je příjemné si společně si zavzpomínat. Například díky této písničce," usmála se Vondráčková.