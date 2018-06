Vondráčková oslnila vizáží, na paty jí šlapala neteř Lucie

"Obě byly velmi hezky sladěné a moc jim to slušelo, i když ty účesy měly hodně podobné. Ale asi je to těmi trendy, teď frčí kratší vlasy, takové delší mikádo, tak je to spíš náhoda, že si byly velmi podobné," řekla iDNES.cz jedna ze stylistek, která velkolepé show přihlížela.



Helena Vondráčková a Jitka Zelenková

Helena Vondráčková si dala na vizáži skutečně záležet. Celou show totiž zahajovala společně s Jitkou Zelenkovou a pak se na pódium vrátila ještě jednou se sestřihem svých největších hitů. A protože pracovala, silvestrovskou show si udělala s přáteli v salonu Visage Factory stylistů Džamily Novákové a Zdeňka Fencla, který sídlí právě na Václavském náměstí.



Lucie Vondráčková

"Vzdálenost mezi naším zázemím v salonu a pódiem byla sice krátká, ale zdolání nám trvalo celou věčnost. Václavák praskal ve švech a každý si s námi chtěl osobně poblahopřát do Nového roku," řekla iDNES.cz Jitka Zelenková.



Večerem provázel Martin Dejdar

Lidí tu bylo skutečně hodně, odhadem několik tisíc. A na bezpečnost diváků vedle desítek policistů, zdravotníků a hasičů dohlíželo i 250 příslušníků ochranky, kteří se snažili kontrolovat každého příchozího. Přesto se řadě lidí podařilo do uzavřeného prostoru pronést alkohol ve skleněných lahvích. Přemíra konzumace alkoholu byl hlavní důvod, kvůli kterému museli lidem pomáhat záchranáři. K dispozici měli i speciální zdravotnický kamion Golem.



Jan a František Nedvědovi opět na jednom pódiu

Na velkolepé show, kterou moderoval Martin Dejdar, vystoupili například Marie Rottrová a Pavel Bobek, No Name, Sámer Issa, Petr Bende, Petr Kolář či Petr Muk. Zajímavým vystoupením byl i společný duet bratrů Nedvědových, kteří se po delší době setkali na jednom pódiu.



O novoroční přípitek se postarala Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem

Mejdan roku pak vrcholil před půlnocí, kdy zazněla česká hymna, kterou netradičně zazpíval sbor Alfa Gospel Praises. O novoroční přípitek se pak postarali herec Petr Štěpánek a herečka Zlata Adamovská.

