Vondráčková odpočívala v Tatrách, kde řádil medvěd. Naštěstí se nepotkali

Zpěvačka se po návratu z Floridy vypravila za přáteli na Slovensko. Do malebného prostředí Tater ji prý lákali už dlouho a tak konečně splnila slib a dorazila. Ubytovaná je prý v Tatranské Lomnici v nádherném soukromí, sleduje ubývající vodu na Štrbském plese, nechává se masírovat Thajkami a podniká túry po horách s horskou službou. Jedna taková se jí ale mohla stát osudnou.

"Jen co jsme přijeli, tak jsme se dozvěděli, že tady řádí medvěd. Že má vestoje asi dva a půl metru a váží tak sto šedesát kilo a že napadl už několik lidí. Chodili jsme tu tak různě po okolí, prohlédli si úžasná místa, byli se podívat, jak ubývá voda ve Štrbském plese, což se tady hodně řeší a pátrá se proč. A včera večer koukáme na zprávy a tam se mluví o tom medvědovi. Prý přeběhl do Polska, ale pak se vrátil a v osm večer ho zastřelili na místě, kde jsme před šesti hodinami procházeli. Uvědomila jsem si, že mohl vyjít kdekoli a kdykoli a že to mohlo dopadnout špatně. A to jsme si ještě dělali v muzeu legraci, když jsme objímali vycpaného medvěda," líčí zpěvačka.

Helena Vondráčková s německým operním pěvcem Vladimírem Boldtem

Myšlenky na tragédii, které se naštěstí vyhnula, zaženou rozhodně další zážitky, které ještě do konce týdne nasbírá a také práce, s níž dovolenou na horách spojila. Je totiž hostem dvou slovenských televizních pořadů. Po návratu domů ji čeká další příjemná práce, tentokrát s německým operním pěvcem Vladimírem Boldtem.

"Je to sotva třicetiletý kluk s krásným barytonem, napůl Rus a napůl Němec. Potkala jsem ho v Berlíně. kde žije, na výstavě pohádkových kostýmů. Já jsem tam byla za šíleně smutnou princeznu a on mě oslovil s nabídkou zazpívat si spolu. Než jsme odjeli na Slovensko, přijel do Prahy a přivezl jednu anglickou písničku, já přidala další a Filip Albrecht ještě obě přeložil do němčiny. Teď nás s nimi čekají nějaké televizní pořady," těší se Vondráčková.