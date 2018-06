Vondráčková odletěla do Ameriky se smutkem v duši. Kvůli Kubišové

"Moc mě to mrzí, měla to být oslava čtyřiceti let od našeho vzniku. Už byly připraveny plakáty, byly nasmlouvané koncerty. Všechno ale krachlo, Marta turné odpískala a já si nedovedu stále vysvětlit proč. Vždyť při první schůzce jsme se společně i s Vaškem na všem domluvili, dohodli jsme si repertoár, vyjela deska, o kterou jsem se postarala sama, vybírala jsem i fotky..." stěžuje si Vondráčková.

"Martě se ale nakonec nelíbilo, že nemáme choreografii ani režiséra, o tanci to ale nebylo a režiséra jsme taky nikdy neměli, všechno jsme si vždycky vymýšleli sami. K další schůzce, kde bychom si všechno vysvětlili a probrali to, už se přesvědčit nenechala a nereagovala ani na moje SMS zprávy. Myslím, že to bylo z její strany velmi nerozumné," přemítá zpěvačka.

Turné měl odstartovat koncert v pražské Lucerně 17. května, jeho pokračování bylo naplánované na podzim. Z dosud osmi milionů investovaných korun producent a manžel Vondráčkové Martin Michal zachránil, co se dalo. Kromě financí také čtyři koncerty, na nichž vystoupí Helena Vondráčková sama. - O problémech Golden Kids čtěte zde

Čtyři kufry málem nestačily

Do té doby zkusí na trpkou zkušenost zapomenout na dobrodružné cestě nejen přírodními národními parky amerického Utahu. Zastávka ve známém pařížském nočním kabaretu Moulin Rouge bude příjemným zpestřením. "Moulin Rouge, to je turistický zážitek, tam se musíme podívat. Hned druhý den ale z Paříže letíme do Los Angeles, kde si najímáme dva karavany a jedeme do San Franciska, Las Vegas a pak přejíždíme do parků v Utahu," prozrazuje zpěvačka plán cesty.

Problém měla prý jen s balením. "Zjišťovali jsme, jaké je tam počasí, a bohužel je někde zima a někde teplo, což je to nejhorší. Zkombinovat, co si vzít do Skalistých hor, co na cestu autem a tak dále, bylo zvlášť pro mě, která balit vůbec neumí, nejtěžší. Naštěstí letíme byznysem, takže máme možnost čtyř zavazadel po třiceti kilech, což je záchrana," řekla Vondráčková večer před odletem na koncertě pro Nadaci Naše dítě Zuzany Baudyšové.

Ten se odehrál v prostorách britského velvyslanectví za přítomnosti velvyslankyně Lindy Duffield. Vedle Vondráčkové, která je patronkou nadace a která tak na chvíli zapomněla na cestovní horečku, vystoupila sólistka Státní opery Praha Andrea Kalivodová a houslista Jaroslav Svěcený s dcerou Julií. Večerem provedl moderátor Tomáš Krejčíř.