Heleně Vondráčkové zakázali letět helikoptérou do Tater

Dvě hodiny před příletem zpěvačky padla na Tatry ohromná mlha a helikoptéra nesměla vzlétnout. Vondráčková nakonec musela narychlo přijet autem.

"Bylo by to opravdu nebezpečné, proto mi organizátoři operativně zařídili auto, abych otvírání stihla, ale i cesta autem byla naprosto kouzelná, všude fantasticky bílo, prostě je to nádhera," prohlásila Vondráčková.

Den před jejím příjezdem nebylo v Tatrách po sněhu ani památky. "Přivezla jsem vám do Tater sníh," vtipkovala zpěvačka.

Helena Vondráčková

Vondráčková byla v Tatrách lyžovat kdysi s přáteli a slíbila, že pokud jí to čas dovolí, do Jasné opět za sportem dorazí.

"Moc ráda lyžuji, ale nejsem ten typ člověka, který by to přeháněl do roztrhání těla, ale taky nejsem lenoch, který to sjede jednou a tím končí," dodala zpěvačka.

Otevření nové zimní sezony se neslo ve velkém duchu. Vystoupili rapper Rytmus a slovenská hvězda Majk Spirit. Do Jasné dorazila také moderátorka Nikol Moravcová. Ta si vyzkoušela vířivku, v níž kdysi pózovala polonahá Agáta Hanychová během focení kalendáře. Moravcová si užila také první sníh.

"Musela jsem si ho vyzkoušet, protože lyžuji i jezdím na prkně a navíc jsem si letos pořídila novou výbavičku," prozradila Moravcová.