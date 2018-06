Vondráčková, Gott: Máme už horečku

"Všechno klape podle plánu. V New Yorku nás pouze překvapilo horké počasí a velká vlkost vzduchu," informovala domov Vondráčková.

"Na nákupy, procházky a podobné věci nemáme vůbec čas. Čekalo na nás množství novinářů a tak dáváme rozhovory pro rozhlasové i televizní stanice, i pro další sdělovací prostředky z různých zemí. Všichni se těšíme na odpolední zkoušku a prostě už naplno začala předkoncertní horečka. A zítra už jdeme do toho,"svěřila se zpěvačka.

Budeme hájit barvy

Na druhý koncert v Carnegie Hall se netrpělivě těší i mnohonásobný zlatý slavík zpěvák Karel Gott. Král českého popu považuje vystoupení v legendárním hudebním svatostánku za velkou čest.

Před časem, jako reakce na oznámení koncertu, se v českém tisku objevily články, které prestiž slavné koncertní síně zpochybňovaly. Tvrdily totiž, že proslulý koncertní sál si může pronajmout prakticky jakýkoliv umělec a pokud pronájem sálu zaplatí, jeho koncertu nestojí nic v cestě. Karel Gott ovšem toto tvrzení považuje za hluboký omyl.

"Pro české zpěváky jde o skutečně něco vyjímečného.Dobře totiž vím kolik známých amerických zpěváků se mnoho let pokoušelo do Carnegie Hall dostat a dodnes se jim to nepodařilo. Kdosi u nás před časem napsal, že když někdo zaplatí pronájem sálu tak tam může zpívat. Není to pravda," řekl Gott.

"O každé žádosti, i o každém umělci rozhoduje podle velmi přísných pravidel umělecká rada. Ta například zkoumá kolik desek umělec vydal, ve kterých zemích koncertoval, svými cestami získají všechny dostupné informace o umělcově kariéře. To všechno dlouhé týdny rada vyhodnocuje a teprve potom se vysloví pro, nebo proti. Nám se to s Helenou podařilo už podruhé ve své kariéře a pokládáme to za skutečnou čest,"dodal zpěvák.

"Ve sportu by se řeklo: přijeli jsme obhájit své barvy a tituly. S Helenou máme u publika svoje jméno a musíme na každém vystoupení obstát. Samozřejmá je i naše pokora k publiku. Ta se nedá hrát a my s Helenou ji ani hrát nechceme. Proto se na každý koncert připravujeme s velkou odpovědností. Chceme lidem, kteří na náš koncert přijdou dát to nejlepší. Publikum nás potom poctí potleskem a to je pro nás nejkrásnější odměna,"usmál se zpěvák.

Budeme střídat jazyky

Na koncert v Carnegie Hall se Karel Gott se svými přáteli připravovali s velkou péčí. Společně vybírali písničky a sestavovali pořadí jednotlivých koncertních bloků.

"Na koncertu chceme zazpívat nejznámější písničky, které naši příznivci očekávají. Kromě toho vybíráme i světoznámé skladby a každý si vybere ty, které mu sedí nejvíc. Budeme střídat jazyky, máme tam řadu duetů a pokud by se to publiku líbilo tak jako minule, připravili jsme i lidovky. Domluvili jsme se, kdo bude otevírat jednotlivé bloky. Myslím, že koncert bude velmi hezký,"řekl Karel Gott.