Vondráčková dostala Carnegie Hall

Všichni tři umělci zůstali doslova v šoku, když na narozeninové party na zahradě Helenina domu v Řitce převzali oficiální koncertní certifikáty potvrzené ústředím Carnegie Hall. Dlouhé minuty považovali společný dárek za dobrý vtip.

Koncert tajně zařizoval Martin Michal takřka před očima své choti. Tvrdí, že prožíval okamžiky jako vystřižené ze špionážního filmu. "Tajil jsem to víc než rok a čtyři měsíce jsem na přípravě intenzivně pracoval. Byla to vyloženě detektivní práce. Asi stokrát jsem byl v situaci, kdy Helena přišla v okamžiku, kdy jsem s někým o koncertu vyjednával. Nakonec se mi to podařilo a jsem strašně rád," řekl Martin Michal.

"Mám obrovskou radost. Zpěvák se do Carnegie Hall dostane maximálně jednou za život. A zopakovat si ten pocit, to bude opravdu stát za to. Má skvělého manžela," usmála se zpěvačka.

V Řitce se slavilo

Na zahradě vily Heleny Vondráčkové v Řitce oslavovalo svoje narozeniny hned pět celebrit české popové scény. K Heleně Vondráčkové se totiž přidal i Karel Gott, Waldemar Matuška s manželkou Olgou a Jitka Zelenková. Zahradu zaplnilo několik desítek hostů, mezi nimiž nechyběla řada známých osobností ze showbyznysu.

Právě Matuškovi se během oslav postarali o další pozdvižení. V okamžiku kdy je nikdo z četných hostů nesledoval, vypustili do bazénu dvě exotické ryby na baterie, které hned začaly ve vodě čile plavat. Všichni z přihlížejících je na dlouhé okamžiky považovali za živé a nevěřili svým očím.