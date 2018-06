Vondráčková dává sbohem Kočkám

Připravuje se třeba na zpívání v Carnegie Hall, kde má vystoupit s Karlem Gottem 14. června, nebo na koncert v Sopotech, kde si zazpívají 25. června. Ale hlavně chystá koncert k oslavám čtyřiceti let svého působení v showbyznysu.

Vondráčková měla v muzikálu smlouvu na sedmnáct představení. Není vyloučeno, že se v Kočkách ještě objeví. „Hrozně mě přemlouvají, jestli bych se na podzim nevrátila. Vzhledem k tomu, že to byla krásná práce, že si mě hodně hýčkali a byli rádi, že tam jsem, asi naléhání neodolám. Už teď vím, že se mi po nich bude moc stýskat,“ říká.

SuperStar? To bude holka

Vondráčková stíhá vedle svých závazků sledovat i druhou řadu soutěže Česko hledá SuperStar. Letošní finalisté se jí zdají hodně podobní těm loňským. „Nepřijde mi, že je mezi nimi vyloženě jiný výrazný element,“ říká.

Gabriela Al Dhábba se podle ní podobá Anetě Langerové, Klára Zaňková je zase něco mezi Anetou a Šárkou Vaňkovou. A líbí se jí čím dál víc. „Získává dobrý image. Její vystupování je originální a přitom hudebně v pohodě. Má pěknou barvu hlasu, a pokud jde o vizáž, zvolila styl, který se mi líbí. Hodně na sobě zapracovala a má šanci. Zajímavá je i Gabriela Al Dhábba. Má to trošku jinak hozený a je to z toho cítit. Z kluků má podle mne šanci jedině Vlastimil Horváth, i když si tuhle vybral nevhodnou písničku z repertoáru Karla Gotta,“ míní. Na absolutního vítěze tipuje dívku. „Holky se mi zdají v tomto ohledu šikovnější.“

Ali Amiri mě překvapil

Minulou neděli, kdy soutěžící zpívali folk a country, však zpěvačku překvapil Ali Amiri. Zpíval její zamilovanou písničku od Jana Nedvěda Podvod. „Zazpíval ji tak, že jsem opravdu koukala s otevřenou pusou. Za prvé, že si troufnul zpívat česky, za druhé to zpíval s krásným výrazem a v příjemné tónině. Člověku z toho šel až mráz po zádech.“

Naopak ji trochu zklamala její favoritka Klára Zaňková, že si nevybrala českou písničku. Svou angličtinou ji nepřesvědčila. „Nevím, jak dalece angličtinu ovládá, ale přišlo mi, jako by nevěděla, o čem zpívá, i když hlas má výborný a je v ní určitě spousta talentu. Trošku skromnosti by jí ale neškodilo,“ míní Vondráčková.

Nadšená nebyla ani z výkonu dalšího favorita Vlasty Horvátha. „Dal si to nějak vysoko a trošku mečel,“ konstatuje. Víc ji tentokrát zaujal Petr Bende s písničkou od Karla Kryla a Gabriela Al Dhábba, u níž má dojem, že jí country styl sice nesedí, ale zazpívala opět skvěle.

Soutěžící se jí vůbec lépe posuzují, když zpívají česky. „V angličtině se zpívá všechno výborně, protože má spoustu otevřených vokálů a není to tam tak svízelné. V češtině se s tím už musí poprat a pak se teprve projeví, kdo si s čím a jak dovede poradit. Osobně posuzuji, co originálního do toho dotyčný vloží,“ říká zpěvačka, kterou na SuperStar baví i výroky poroty a její objektivní hodnocení. „Eduard Klezla je úžasný, pokaždé se rozzáří a řekne nějakou perlu. Většinou s ním souhlasím stejně jako s Ondrou Soukupem, jenž coby muzikant posuzuje výkony po stránce hudební i spotřební. Vždycky řekne přesně to, co si myslím i já. V tomhle jsme hodně na stejné vlně, až se tomu u televize nahlas směju.“

Dva světy první SuperStar

A jak se dívá Helena Vondráčková na působení finalistů první řady? „Tam jsou absolutně jasné dvě polohy: Šárka se zcela evidentně zaměřila na populární směr, Aneta si jde naopak tvrdě za svým vytyčeným cílem rockové hvězdy. Obojí je správně.“

Pozoruje i Sámera Issu a Tomáše Savku. „Sámer je trošku samorost, který bude malinko potřebovat, aby ho život zkrotil, protože jeho výroky jsou někdy perličky. Ale mě to tolik nevzrušuje, protože vím, že jsou to mladí lidé, kteří mají právo dělat chyby. I když na druhou stranu si myslím, že by měli mít větší úctu k těm, co už něco dokázali,“ konstatuje.

Savka by podle jejího mínění mohl udělat ve svém oboru velký kus práce. „Je to muzikální kluk. Měla jsem možnost sledovat ho při zkouškách na Miss Saigon i při dalších vystoupeních. Není to úplný amatér, o hudbu se zajímal už dřív, hraje na housle a slyšela jsem ho zpívat i věci jazzového nádechu. Udělal ohromný pokrok i po herecké stránce, jak jsem ho sledovala v muzikálu. Myslím, že by z něj mohla být univerzální hvězda, která v mladé generaci chybí.“