Vondráčková chce k narozeninám šperk a posilovač svalů

"Protože jsem ztratila přívěšek na krk, přála bych si takový podobný kamínek. To už ale manžel ví. A kromě toho bych ještě uvítala jeden zajímavý přístroj na posilování břišních svalů. Ten jsem letos objevila na Floridě. Je to výborná věc," svěřila se zpěvačka, kterou čeká velký koncert přímo v její narozeninový den.

"Lístky už jsou v prodeji. Bude se konat na Žofíně, takže všichni, co se mnou chtějí oslavit narozeniny, jsou srdečně zváni," vzkazuje zpěvačka.

Po koncertě ji čeká také malá sešlost jen v kruhu rodinném. "Většinou pozvu své kamarády k sobě na zahradu a uděláme si příjemnou narozeninovou party. Grilujeme, pouštíme si hezkou muziku a děláme si hezký den. Stejně to plánuji i letos. Nebude to nic výjimečného," prozrazuje Vondráčková.

Poté, co odezní oslavy, čekají zpěvačku jen samé pracovní povinnosti. Ale prý příjemné. "Budu koncertovat po Česku i v zahraničí. Teď se chystám na festival do Běloruska, pak do Německa. A dotočila jsem dvojalbum živého recitálu, které vyjde na podzim. Na to se hodně těším," uzavírá rodačka z Prahy.