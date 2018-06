Vondráčková Českého slavíka vzdala

Ta, která byla v anketě jednou zlatá, jedenáctkrát stříbrná a třináctkrát bronzová, už na to nemá nervy. Tvrdí to aspoň její kolegové, kteří s ní rok co rok napětí prožívali.

Zpěvačka radši půjde do práce. Produkci muzikálu Miss Saigon nahlásila, že 11. prosince bude hrát. Ve chvíli, kdy se její konkurentky Lucie Bílá a Iveta Bartošová budou strojit do nákladných a pečlivě připravených rób, ona si bude v šatně GoJa Music Hall oblékat kostým Američanky Ellen.

Zato její muzikálový manžel Tomáš Savka si vyhlášení výsledků ujít nenechá. A má k tomu pádný důvod. Spolu s dalšími finalisty SuperStar, Anetou Langerovou, Šárkou Vaňkovou a Sámerem Issou, se podle předběžných výsledků probojoval do první desítky. Jejich nominace tak potvrzuje to, o čem se už dlouho šušká, že ve vzduchu visí střídání.

Helena Vondráčková se v posledních třech letech umístila pokaždé na druhém místě. I když si k němu mohla gratulovat, snášela ho špatně. Obzvlášť se jí dotkl ročník 2002, kdy měla největší šanci porazit Bílou, a přesto se jí to nepodařilo. Teď jí hrozí, že může být odsunuta až na čtvrtou pátou příčku. Případné zklamání si chce prožít v ústraní. - více zde

Jiný přístup má Petr Muk, který byl loni a předloni druhý. "Pokud nedostanu tolik hlasů, abych byl mezi prvními třemi, budu považovat za dostatečný úspěch, že jsem se dostal do první šestky." Vyhlášení slavíků ani letos nevynechá. Už kvůli jeho moderátorovi Leoši Marešovi, který ho minulý rok velmi pobavil. Ale nejvíc je zvědavý na výsledky. "Aspoň se ukáže, jak na tom jsou, když hlasování není spojené s tím každonedělním mediálním tlakem," říká na adresu superstar. Osobně si myslí, že se Českým slavíkem stane (už potřicáté) Karel Gott a přeje mu to. "Pro nás zpěváky je to ideální výhled do budoucna. Pokud budu schopen do šedesáti zpívat a mít takové posluchačské zázemí jako on, tak to bude bezvadné."