Vondráčková: černé tričko jí sluší víc než diblíkovské kreace

Zpěvačka Helena Vondráčková se nebojí sáhnout po džínách a upnutém tričku a ani se bát nemusí, vypadá skvěle. Rozhodně jí tato jednoduchá kombinace sedí lépe než mnohé její často až diblíkovské kreace. A balerínky jsou prostě trend, který sluší napříč generacemi i styly.

Magdaléna Dietlová vypadá, jako by si odskočila na procházku po plážích Cannes, pak se nechala odvézt do hotelu, hodila na sebe nějakého toho Diora a šla pózovat fotografům před sálem, kde má festivalovou premiéru její dlouho očekávaný film. Ano, vím, že filmy netočí, ale měla by. Krásná, usměvavá, elegantní, oblečená do kvalitních materiálů a propracovaných střihů. Pravá hvězda!

Některé ženy přestanou stárnout v pětadvaceti jako třeba Eliška Balzerová. Je vidět, že si potrpí na pohodlí a jemné detaily. Světlý letní vrstvený model je krásně doladěný hlavně výraznějšími korálky, svetříkem nedbale zakrývajícím ramena a kabelkou ve stejném odstínu. Musím také využít této příležitosti a složit poklonu nadčasovému účesu paní Balzerové. Je skvělý.

