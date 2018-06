Vondráčková a Sidovský opět bojují

Deník Blesk ve středu publikoval na titulní straně článek s názvem „Vondráčkové hrozí kriminál“.

Hudební producent Janis Sidovský v něm uvedl, že na Policii ČR podal oznámení pro podezření, že ze strany Heleny Vondráčkové mohlo dojít ke spáchání trestného činu pomluvy. V článku ze 4.8. pro deník Právo totiž o něm tvrdila, že se obohatil na na jejich svatbě.

"Práva na naší svatbu prodal Blesku a časopisu Story Janis Sidovský a docela na tom i sám vydělal. Já ani můj manžel jsme z toho nic neměli," řekla deníku.

Výroky o vlastním obohacení za fotky ale Sidovský považuje za smyšlené, a tak se obrátil na policii. "S jistotou vím, že já osobně jsem neuzavřel žádný obchod na prodej práv svatby paní Vondráčkové a tedy jsem ani nemohl na její svatbě vydělat," řekl iDNES Sidovský.

Redakce Blesku rovněž tvrdí, že za fotografie neplatila, protože byla na svatbu pozvána.

"My jsme žádné novináře na svatbě nechtěli, ale pan Sidovský mě přesvědčil, že by to bylo dobré tam některé mít, tak jsem mu řekl, ať si to zařídí, že si na tom alespoň vydělá. A tak to také udělal," vysvětlil iDNES zpěvaččin manžel Martin Michal.

"Nejde mi o nic jiného, než aby vyšla najevo pravda," uvedl Janis Sidovský, bývalý zpěvaččin spolupracovník, kterého manželé již dříve zažalovali za pomluvu a podvod. Sidovský vzápětí iDNES informoval, že on zase podal na Vondráčkovou s Michalem trestní oznámení pro podezření z pokusu o vydírání. "Před dvěma měsíci však bylo pravomocně odloženo jako neopodstatněné," reagoval Martin Michal. Koncem srpna proběhne soud ohledně komplexní ochrany osobnosti.

Helena Vondráčková Sidovského podezření z trestného činu pomluvy jednoznačně odmítá a věc předala své právní zástupkyni.