Vondráček s Hámou si dali Adélu napůl, smlsnul si i Brousek

"Nebývá zvykem, aby si alternanti jedné role takhle pomáhali, my jsme to ale dělali," říkají shodně Vondráček s Hámou.

Okoukané od sebe mají navzájem i různé repliky. "Spoustu věcí, které Aleš při zkouškách vymýšlel a které jsem viděl, jsem si vzal do svého zpracování a možná to bylo i naopak. Jenom jednu repliku dělám jinak než on," říká Vondráček.

VIDEO: Adéla měla muzikálovou premiéru, zazářila i Fialová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"To, jak říkáš: Voní hezky, mi fakt chybí. Nemůžu ti tuhle repliku taky ukrást?" zareagoval Háma. "Je tvoje, kámo," odvětil bez rozmýšlení Vondráček, kterému jeho kolega závidí už jen podobu s filmovým představitelem amerického kriminalisty Michalem Dočolomanským. "Zatímco on se takhle narodil, já ho musím urputně hrát," dodává s úsměvem.



Jiří Langmajer získal zpět svou masozřavku

Na premiéře zářil kromě dvojice Vondráček - Háma mimo jiné Jiří Langmajer v roli padoucha, šíleného vědce Ruperta von Kratzmara. Od diváků sklízel velký aplaus nejen za herecké umění, ale i za zpěv.

Yvetta Blanarovičová se například nechala slyšet, že ji Langmajer překvapil tím, jak zpívá, i tím, jaký sex-appeal z něj z jeviště sálá.



Květa Fialová si zahrála hraběnku Thunovou

Langmajer, který je znám spíše z dramatických rolí, si komediální roli užil. A co ho přesvědčilo o tom, aby ji přijal? "Z padesáti procent to byla výborná adaptace od režiséra Radka Balaše, z dalších padesáti fenomenální muzika mého kamaráda Ondřeje Brouska," uzavírá Langmajer.



Otakar Brousek mladší se synem Ondřejem

Brouskovu muziku si přišla vychutnat i jeho rodina, otec Otakar Brousek nebo švagr Dalibor Gondík s manželkou Markétou. Jeho žena Adéla ovšem chyběla, prý hrála ten večer v divadle. Jestli by ale přišla, i kdyby měla volno, nechtěl nikdo z nich komentovat. Odpověď naznačovalo jen pokrčení ramen a smutný výraz ve tváři Dalibora Gondíka.