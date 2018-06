Vondráček bude brzy otcem, na výbavičku ale nešetří

Rozpačitě se rozjíždějící aukci dokonce Vondráček vedl a svým přihazováním v podstatě zachraňoval situaci. Přítomní hosté se totiž do dražby prvního z obrazů zpočátku zrovna nehrnuli. Vondráček poprvé nabídl dvaadvacet tisíc, podruhé cenu zvedl na třicet. "To byl můj strop," říká se smíchem herec, muzikant a moderátor. "Obraz by se mi hodil do obývacího pokoje, mám ho vyvedený v podobných barvách," dodává.

S takovou cenou by ale rozhodně nebyla spokojena autorka obrazu, světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi. Zklamaně předávala obraz i do rukou podnikatele, který za něj nabídl sto pět tisíc korun, což byla nejvyšší částka. "Cením si ho na mnohem víc, nechala jsem se inspirovat svojí tvorbou a strávila jsem na něm hodně času. Já si ho snad odkoupím zpátky," nechala se slyšet Matragi.

Blanka Matragi a vítěz dražby Kateřina Sokolová a Petr Vondráček

Dražba druhého obrazu, jehož cena se vyšplhala na sto třicet tisíc, ji ale ukonejšila. "Jsem nakonec samozřejmě ráda, že to takhle dopadlo a peníze půjdou na dobrou věc, podporu mladých talentů."

Matragi, která žije v Libanonu, byla v Česku na třítýdenní dovolené a obrazy přivezla na otevření resortu v krkonošských Mladých Bukách. Slavnostní večer v italskou firmou designovaném hotelu moderoval právě Vondráček, stejně jako golfový turnaj konající se druhý den. "Golf už pár let hraju a tak vítám možnost spojení příjemného s užitečným. Škoda jen, že nám nepřálo počasí a museli jsme večerní koncert s Lokomotivou předčasně ukončit," říká Vondráček.

Nic podobného se ale rozhodně nestane 15. září v Lucerna music baru, kde ho čeká koncert k 15. výročí skupiny Lokomotiva. Na tu by ještě krátce před termínem porodu měla dorazit jeho partnerka Barbora Janotková. Pak už se šťastný pár bude soustředit jen na příchod děťátka. Bude to prý holčička.

Otevření hotelu v Mladých Bukách se zúčastnila také Kateřina Sokolová s přítelem Jeanem, na golfový turnaj pak dorazili například David Ondříček a Klára Issová.