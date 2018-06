Voldánová: Po půl roce se vrátím

* Co jste si pomyslela, když jste uviděla Kateřinu?

Jeli jsme do porodnice a já v bolestech říkala manželovi: Tak jak se ta holka bude jmenovat? Chtěla jsem Annu nebo Elišku, Petr zase Kateřinu. Když se vykulila a dali mi ji na břicho, věděla jsem, že je to prostě Katka.

* Jaká jste napodruhé matka?

Příroda to zařídila, že s druhým dítětem je máma klidnější, má to už vyzkoušené. Projevuje se to i na dítěti. Zatímco s Vojtou jsem byla neklidná, takže byl neklidný i on, teď jsme s Kačenkou obě v pohodě.

* Jak jste zvládala těhotenství?

Obě byla skvělá. I v pokročilém stadiu mi bylo dobře, neměla jsem potíže. Člověk je také najednou středem pozornosti, i když se valí nejdřív břicho, dlouho nic a pak teprve ta dotyčná. Těhotenství mě uklidňuje. (Ideální by bylo, kdyby byla těhotná půlka lidí z politiky nebo podnikání, usmívá se Petr Císařovský)

* Na co se nejvíc těšíte v novém domě?

Všichni se těšíme na zahradu, kvůli ní jsme dům stavěli. Hlavní je pro nás trávník. Ale už jsme odhlasovali i pěstování jahod a hrášku.

Populární moderátorka se narodila 12. ledna 1969 v Pardubicích. Ve dvaceti letech nastoupila do Československého rozhlasu. Od roku 1993 vystřídala skoro všechny zpravodajské pořady České televize, diváci si ji oblíbili hlavně jako moderátorku Událostí.

* Čím Vás manžel potěší?

Když se vrátí z práce a můžeme si po dni, kdy jsem tu sama s miminkem, popovídat.

* Jaký jste dostala nejpodivnější dar od fanouška?

Dostala jsem ohromný portrét, kde jsem s Vojtou vyobrazená olejem. Za čtrnáct dní přišel od malíře dopis, že by chtěl peníze na barvy a rám. Napsala jsem mu, ať si pro obraz zase přijede, zatím se ale neobjevil. Není to nic, co bych si pověsila doma na zeď. Občas ho kolegové, když mě chtěli pozlobit, vytáhli a pověsili v kanceláři.

* Kdy se vrátíte na obrazovku?

Plánujeme, že až se Kačenka začne asi po půl roce přikrmovat a nebude závislá jen na mém mléku, mohl by Petr převzít štafetu a zůstat s ní doma. Nebo se budeme střídat. Já potřebuju práci k životu stejně jako rodinu.

* Jak Vojtu zajímáte v televizi?

Dřív na mě mával nebo mluvil a divil se, proč mu máma neodpovídá. Teď už ho to vůbec nezajímá.

PETR CÍSAŘOVSKÝ, podnikatel, manžel Jolany Voldánové se těší, že se brzy přestěhuje s rodinou do domku v obci Nepřevázka nedaleko svého rodného města.

* Proč je dobré mít dceru?

Kamarádi mi říkají, že umím jenom dcery. Dcera je podobná tatínkovi.

* Co Vás na Kateřině dojímá?

Umí krásně vyplazovat jazyk.

* Kdo má doma poslední slovo?

To hlasité já. To tiché Jolana. Jsme v zásadě demokratická rodina, překvapivě se umíme domluvit na lecčems. A když je třeba něco rozseknout, tak i v tom se umíme podělit.

* Jak jste na tom s domácími pracemi?

Výborně. Skvěle luxuju, umím vytírat a výtečně přebaluju. Ale jak říká doktor Plzák: Rád luxuje jenom debil.

* Jaká je Vaše oblíbená otcovská činnost?

Jsem rád, když děťátka naučím něco, co se jim bude hodit do života. Když vidím, že to samy použijí, ne že musí. Uklidí po sobě talíř, pozdraví. To mi zatím stačí.

Narodil se 12. května 1965 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Fakultu elektrotechniky na ČVUT v Praze. V devadesátých letech byl moderátorem soukromého rádia, pracoval také ve Škodě Mladá Boleslav. Je majitelem cestovní, reklamní a propagační agentury. Z prvního manželství má jedenáctiletou dceru Terezu.

* Jak vidíte Vaši rodinu za deset let?

Představit si to nedokážu. Ale doufám, že budeme ti správní rodiče, co to mají zmáknuté, děti je poslouchají a pomáhají jim. Vojtovi bude šestnáct, ale budu asi pořád vyšší než on, pokud by od něj hrozila nějaká rebelie.

* Jak oslavíte čtyřicítku?

Plánujeme velikou párty. Budeme slavit tři věci dohromady: kolaudaci domu, Kačenku a mě. Řada našich kamarádů už přijala pozvání. Dost to letí. Nedávno jsem potkal svoji profesorku z gymplu - a z toho jsem pryč dvaadvacet let, což mi přijde neskutečné. Frčí to čím dál rychleji!

* Proč jste si na bydlení vybrali obec Nepřevázka?

Ta obec je hodně živá, hraje se tu fotbal, tenis, je tady koupaliště, hospoda, lidé spolu hodně komunikují. Koupili jsme pozemek na inzerát, upozornila nás na něj moje babička. Hned jsem se sem rozjel. Do půl hodiny měl dorazit zájemce, který nás předběhl. Neobjevil se, a tak to bylo naše.