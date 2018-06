Volákové zmizí manžel za velkou louží

Petra řekla svému snoubenci, hokejistovi Patriku Eliášovi, své "ano" na dalekých Maledivách krátce po zasnoubení. První měsíc líbánek, který prožili už doma v Čechách, mají zdárně za sebou.

"Po návratu z Malediv naše první kroky mířily pochopitelně za rodiči, se kterými jsme se jako prvními chtěli podělit o naše čerstvé a nezapomenutelné okamžiky," popisuje Petra. "Navštívili jsme také spoustu přátel, kteří s námi sdíleli naše zážitky," dodává.

"Tím, že Patrik v přímém přenosu prozradil, že se v létě oženil, věnovali jsme i část našeho času rozhovorům."

A jak novomanželé oslaví první minivýročí měsíc od svatby? "V neděli jsme udělali s větší částí mé rodiny oslavu. Ale mohla bych klidně říci, že ‘slavíme‘ pořád, spíš si první měsíc po svatbě užíváme neustále v příjemné svatební atmosféře."

"Možná by někdo mohl říci, že může být únavné se celý měsíc bavit o vlastní svatbě, ale my si to s Patrikem a našimi blízkými užíváme a jsme rádi, že máme své štěstí s kým sdílet. A samotná oslava prvního výročí proběhne zároveň asi i jako odloučení, protože Patrik už ve čtvrtek odlétá zpět do Států. Ale už teď se těším na to, jak se za svým manželem do dvou měsíců vypravím na konec světa."