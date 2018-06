Voláková si zvyká na Prima jízdu

„Byla jsem napoprvé nervóznější, než je zdrávo. Jsem totiž hrozný maximalista a chtěla jsem, aby všechno bylo perfektní. Jenže jedním tématem byla paralympiáda v Aténách, a mně se hned povedlo zamotat do slova paralympionik. Deset minut před vysíláním jsme totiž probírali zkomoleniny tohoto slova a já se samozřejmě nechala splést,“ vypráví Petra Voláková, kterou občas svými vtípky dostane kolega Zdeněk Mahdal. „Hned při druhém vysílání mě hodně pozlobil. Je to ale profesionál a pro mě je velkou školou s ním pracovat.“

Volákové dělá zatím největší problémy zvyknout si na technické zákonitosti přímého přenosu. „Během vysílání je spousta vstupů. Někdy běží jingle, jindy se přechází rovnou z reportáže v exteriéru do studia. Už se mi stalo, že jsem vesele čekala na jingle, a přitom jsem měla dávno mluvit. Naštěstí mi řekli, že to jsou detaily, které se časem vychytají a stanou se rutinou,“ říká šestadvacetiletá Voláková.

Nehledě na to, že do vysílání nastoupila hned tři týdny po konkurzu bez jakéhokoli zkušebního natáčení, měla na přípravu první Prima jízdy jediný den. „Ve čtvrtek jsem odlétala na meteorologické fórum do Paříže, odkud jsem se vracela až v sobotu v noci. Na scénář jsem se tedy mohla podívat až v neděli. V předchozím týdnu samozřejmě probíhaly různé porady, také o tom, jestli mi změnit účes nebo oblečení. Výhrady proti mému vzhledu nebyly, ale já se rozhodla pořídit si ofinu a prostříhat vlasy ještě dřív, než bylo cokoli řečeno. Účes je teď variabilnější,“ říká.