Voláková nosí na ruce pár milionů

"Trochu se bojím, aby mi někdo neusekl ruku," říká s úsměvem Voláková, kterou kromě zásnubního prstenu za milion zdobí ručně vyrobený prsten s šestadvaceti diamantovými kamínky od druhého největšího klenotnictví na světě. Její manžel, který mimochodem nosí dres se stejným číslem, jako je počet diamantů, se zatím ničeho podobného bát nemusí.

"Patrik je estét a chce si svůj prstýnek ještě nechat upravit. Doufám, že si ho nebude měnit až v červnu, kdy se dávají prsteny vítězům play off NHL. Asi je jimi zhýčkaný," dodává Voláková.

Hvězdný pár stvrdil svůj dvouletý vztah 28. července na Maledivách. Svatba byla tajná, bez účasti nejbližších či přátel. Za svědky šel hotelový personál.

"Chtěli jsme si to užít v klidu, bez stresů, nervů nebo věšení chomoutu na krk. Našim jsme nápad, že bychom si náš den udělali jen sami, naznačili před létem na společné večeři po mé promoci. Polovina rodiny to schvalovala, druhé polovině to bylo trochu líto. Přesto jsme nic neplánovali, chtěli jsme to udělat spontánně s tím, že když se nám bude chtít, vezmeme se, když ne, tak prostě ne. Když jsme pak odjeli na dovolenou na Maledivy, pojali už rodiče podezření. My se nakonec pro svatbu rozhodli a hned po netradičním obřadu jsme jim to volali," vypráví Voláková.

Televizní rosnička bude od nynějška používat obě jména. "Kvůli americkým úřadům, kteří nechápou koncovky -ová, budu používat Eliáš nebo Volák, své dívčí jméno ale kvůli běhání po úřadech a papírování kvůli kreditním kartám a podobným věcem měnit nebudu. Děti budou mít jméno po otci. Ještě je ale nečekáme, tak rychlí zase nejsme," dodává půvabná novomanželka.

Svoje manželství musejí partneři ještě legalizovat v Česku. Stihnout to chtějí do začátku hokejové sezony. Čistě úřední záležitost už ale nijak prožívat nebudou. Žádné slavnostní oblečení, bílé šaty nevěsty a bílé kalhoty a košili ženicha jako na Maledivách, ale naprosto neformální oděv. "Vezmu si kraťasy nebo džíny," uzavírá Eliáš.