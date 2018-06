Linda Vojtová slaví deset let v modelingu čtyřmi obálkami v jednom měsíci

Ojedinělý projekt časopisu Elle vznikal ve třech metropolích a podílelo se na něm celkem pět fotografů. A to všechno právě kvůli Lindě Vojtové, která se právem může dmout pýchou.

"Všechny titulky a editorialy jsou hodně odlišné. Byla to spolupráce, na kterou nikdy nezapomenu. Jen málokdy se stává, že časopis dá jedné modelce tak velký prostor," řekla iDNES.cz Vojtová.

Čtenáři se setkají se čtyřmi různými obálkami v Česku a na Slovensku. U nás vyjdou dvě varianty obálky, na Slovensku třetí a čtvrtá, s černobílou fotografií od Tona Stana a modelčiným podpisem, potěší předplatitelky.

Linda Vojtová v rámci bilancování přiznává, že práce v modelingu není žádný med. Obzvlášť těžké je si udržet svou pozici. "Můžu říct, že jsem za všechno za těch deset let vděčná. Bylo to hodně odříkání a nervů jak pro mě, tak pro celou moji rodinu, ale nic bych za to nevyměnila. Život ve světě mě naučil, že nic není zadarmo a do všeho musím jít vždycky s nadhledem," líčí rodačka z Prahy.

U Lindy je navíc zajímavé, že se ve světě dokázala prosadit i bez potřeby předvádět v Česku. Jak sama uvádí, český modeling na ten zahraniční nemá praktický žádný vliv. "Je důležité si vybrat v Česku dobrou agenturu, která vás pak umístí do zahraničních agentur. Česká agentura pak funguje jako vaše mateřská a zprostředkovává vám práci v zahraničí, vyřizuje víza a tak dále," objasňuje.

Ke svým začátkům Linda říká: "Byla jsem několik měsíců v Paříži a Miláně, kde jsem si budovala portfolium. Nejdřív jen testy, pak editorialy, a když mi bylo šestnáct, vybrala si mě Ellen von Unwerth na focení kampaně pro Miss Sixty. Tím to všechno začalo."

Linda Vojtová v současné době žije v New Yorku, kde našla nejen zázemí pro práci, ale i pro soukromý život.