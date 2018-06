Vojtkova svatba bylo chlapské gesto, míní producent Lichtenberg

"Svého času se část lidí v divadle postavila na stranu Libušky a soubor se tak rozdělil na dva tábory. Řada lidí se na Pepu a Jovanku koukala skrz prsty a mě to štvalo. Pepa asi udělal chlapské gesto, když jejich vztah legalizoval a povýšil ho z mileneckého na manželský. Já to jenom schvaluju. Navíc Jovanku znám, je to fajn holka," říká Lichtenberg.

Producent známých pražských divadel Broadwaye a Hybernie si navíc libuje, že se mu Vojtek svými sňatky stará o to, aby se mu lépe orientovalo v příjmeních jeho svěřenců. Tedy za vydatné pomoci Daniela Hůlky. "Naše tanečnice se jmenují buď Hůlková nebo Vojtková, dobře se to pamatuje," dodává se smíchem.

Svatební noc podle jeho mínění neměl Vojtek příliš dlouhou, v sedm ráno mu totiž esemeskou odpověděl na gratulaci, kterou mu Lichtenberg poslal krátce poté, co si zprávu o svatbě přečetl v tisku.

Paradoxně se s novomanželem potkal ještě ráno v jeho svatební den. "Potkal jsem Pepu v Průhonicích, prý se mu rozbil bojler a sháněl opraváře. Ani tehdy ale nic neřekl. Dodatečně mi vysvětlil, že to chtěli utajit před novináři a tak o tom věděl jen úzký okruh příbuzných."

O tom, jestli je novopečená mladá paní Vojtková těhotná, nic neví. "Na to jsem se neptal, nepřipadalo mi to taktní. Podle toho, že Jovanka neodstoupila od smlouvy, kterou má s naším novým muzikálem Baron Prášil a pokračuje ve zkoušení, míním, že není," uzavírá producent.