Vojtková konečně promluvila: vztah s kolegou začal od nového roku

Pár, který se spolu vídá téměř denně v divadle a který se potkal i na prvním ročníku sportovního dne zástupců divadel Hybernia a Broadway, spolu randí už pátý měsíc. Tanečnice, která září například v muzikálu Baron Prášil, má za sebou už dvě svatby a na třetí rozhodně nepomýšlí. Navíc toho nejdůležitějšího chlapa v životě už má, je to její syn Matyáš. Ne že by roztomilý a upovídaný klučina nepotřeboval mužskou autoritu, tatínka mu ale Marian Vojtko nedělá. "Táta je jenom jeden a toho Matyáš má," říká Vojtko.

Marián Vojtko a Josef Vojtek

Že pro svého syna tátu nehledá ani Libuška, dokazuje fakt, že se za pět měsíců viděl malý Matyáš s Marianem asi třikrát. "Malý ho bere naprosto v pohodě, miluje lidi, ale nejvíc ženský. To má po tatínkovi. Dělá i stejné grimasy jako on a podobně chodí," směje se tanečnice.

Nejvíc ho prý momentálně zajímají vlaky a tak je naprosto fascinován, když ho máma nebo babička vezmou na nádraží. Dobře mu taky dělá kolektiv a tak by ho Libuška ráda dala do školky. To je ovšem problém. "Školky jsou plné, řešením jsou snad jen ty soukromé."

Tanečnice se díky hlídání svého klučiny do sportovního klání v tenise ani v petangu či nohejbalu nezapojila. Do karlínského areálu Hajnovka dorazila až těsně před koncem. Propásla tak i kulturní vložku, o kterou se postaral Martin Pošta s kapelou Poste restante.

Libuše Vojtková se synem Matyášem a Monika Absolonová

Nejlepší tenisovou hráčkou byla Helena Vondráčková, s nohejbalem si hravě poradil Alan Bastien, kterému přišla fandit nová přítelkyně Vanda Konečná a petangue šel v podstatě všem. Nejvíc si ale všichni do jednoho pochvalovali grilované pochoutky, které pro ně byly celý den připravovány, míchané drinky a především točené pivo, které svlažilo nejedno vyprahlé hrdlo.