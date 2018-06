Vojtková je hubená i na modelku. Může za to rozvod

"Jako modelka jsem se cítila dobře, i když jsem poznala, jak těžká to je práce. Pózovat několik hodin bez přestání je opravdu náročné," přiznává Vojtková, která se s návrhářem seznámila díky své kolegyni Kristině Kloubkové-Bastienové. "Líbí se mi, co dělá, když mě pak oslovil ke spolupráci, neváhala jsem."

I Bárta si pochvaluje jejich propojení, i když ho Líba v poslední době pořádně zaskočila. "Všechno, co jsem měl na focení připravené a mám vyzkoušené na hubených modelkách, bylo Líbě o číslo dvě větší. Tak strašně v poslední době zhubla!" děsil se.

Není se čemu divit: dlouhý rozvod, který už snad v příštích dnech završí, a návrat po mateřské na muzikálová pódia udělaly své. "Může za to obojí," přikyvuje Líba. "Nervy z rozpadu manželství ještě doznívají a zkoušení představení je vždy pořádný záhul, takže není čas na nějaké papání a váha šla dolů sama." Do toho všeho ještě mateřský kolotoč s ročním synem Matyášem.

Libuše si přesto udělala čas, aby - coby tvář kolekce - slavnostně otevřela butik Calma by Miroslav Bárta. Věří ale, že až se konečně usadí ve vlastním bytě a postupně bude po premiérách představení Adéla ještě nevečeřela a Mona Lisa, kterou začne zkoušet v prosinci, váha zase prý půjde nahoru.

"Bez rodičů bych to všechno vůbec nezvládla, zvlášť zkoušky v divadle, které jsou celý den. To se mi po Matýskovi stýská nejvíc. Ale po premiéře Adély teď v pátek už zase budu pryč jen večer, tak si to s ním vynahradím. V příštím týdnu bych už taky měla dostat klíče od bytu, ale je to holobyt, takže mě zase čeká zařizování," nastiňuje, že se jí život přeci jen hned tak nezklidní.