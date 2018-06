Vojtková hledá lásku, s tenistou Brožem se rozešla

Jako důvod rozchodu uvádí vyprchání zamilovanosti. "Nebylo tam to, co by tam mělo být, tak jsem to ukončila, hlavně jsme každý jiný," říká Vojtková. Sbohem dala půvabná tanečnice zřejmě i tenisu, jak totiž přiznala na předpremiéře filmu Bobule 2.

Stýkat se na druhou stranu bude s oběma svými exmanželi v muzikálu Baron Prášil, který se již brzy začne zkoušet v Divadle Hybernia a premiéru bude mít 25. února příštího roku. Daniel Hůlka a Josef Vojtek ztvární hlavní roli barona. Dostane se tak do podobné situace jako její kolegyně Sabina Laurinová, jež také žila s Vojtkem. - čtěte Laurinová se po mateřské vrací do muzikálu. Po boku expartnera Vojtka

Oporu v podobě muže vedle sebe Libuška rozhodně potřebuje, už kvůli synovi Matyášovi, kterého má s rockerem Vojtkem. Za každou cenu ovšem nikoho nehledá. Její představy jsou i přes její dosavadní zkušenosti s muži poměrně optimistické.

"Měl by mít smysl pro humor, stát vlastníma nohama na zemi, měl by být tolerantní. Ve vztahu musí být důvěra a láska, tu od partnera vyžaduji především," shrnuje stručně Vojtková.

Na party nechyběli stále spokojení manželé Roman Vojtek s manželkou Terezou, stejně spokojená Jana Doleželová s přítelem či Michael Foret.