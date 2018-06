Vojtka šokovala vlastní fotka. Zhubnul

„Já se radši nevážím, abych nebyl zklamaný. Pro mě je směrodatný pásek od kalhot. Jakmile se dostanu zpátky na poslední dírku, tak jásám,“ říká Semelka.

Hubnout začal na sklonku léta minulého roku a celý proces byl prý nenásilný. „Začal jsem zkoušet muzikál Tři mušketýři a přešel na jiný režim. Trochu jsem se pohyboval, víc pracoval a na jídlo měl čím dál méně myšlenek. Protože, co si budeme povídat, člověk často jí z nudy.“

S výměnou šatníku si hlavu nedělá. Ponechává si v něm totiž tři velikosti kalhot. „Když trochu přiberu, netrápím se, ale jednoduše sáhnu po větších kalhotách.“ Vzhledem k tomu, že je pravidelně střídá, vypadají prý všechny poměrně zachovale.

Josefu Vojtkovi stačila k rozhodnutí jediná fotografie v časopise. Byl na ní svlečený do půli těla a tak jím otřásla, že začal hubnout. „Místo deseti knedlíků v osm večer jsem si dával čtyři a nejpozději v šest. Ale bylo to těžké. Běhal jsem okolo lednice jako hladový pes,“ popisuje začátky. To bylo v srpnu loňského roku a na premiéře Tří mušketýrů v listopadu už byl za štíhlého. Ani se nemusel trápit v posilovně nebo se zříkat oblíbeného piva. „Já mám dost přirozeného pohybu, takže mi stačí, když si s Kabátama zahraju v tělocvičně fotbálek. A klidně si po něm dám pivo. Ale nepiju ho denně po litrech,“ říká.

Moderátora Bořka Slezáčka, který ještě před pár lety svoje urostlé tělo ukazoval na přehlídkových molech, vyprovokovala k hubnutí manželka Simona Krainová. „Měl jsem obličej jako lívanec a Simona se mi smála,“ přiznává.

V Africe, kam ji doprovázel na focení, si pak zvykl na jiné stravování a už u něho zůstal. „Omezil jsem pečivo a přestal pít kořalku. Radši jsem přešel na vína. A držím se, abych nejedl večer, to byl můj největší zlozvyk.“