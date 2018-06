Vojtka po premiéře vyprovodila těhotná manželka s kufrem

Odjezd se mu kvůli nepředvídané technické kolizi se zvukem, který přerušil první půlku představení na celých čtyřicet minut, nechtěně posunul. Manželka, která má dva měsíce před porodem, si ho alespoň mohla o něco déle užít a překontrolovat ještě všechny věci v kufru. Pak se už ale musela smířit s tím, že si nastávajícího tatínka v nejbližších dnech moc neužije.

Vojtek teď bude kromě pohádky, kde získal opět roli kladného hrdiny, ačkoli tolik touží po záporákovi, stíhat alternace v několika divadelních představeních a od dubna roli Karla v nové sérii úspěšného seriálu Vyprávěj. Kvůli pracovnímu nasazení, které se zrovna v těchto dnech rychle stupňuje, možná propásne i porod.

"Samozřejmě bych byl rád u porodu, ale jak to tak vypadá, budu asi zrovna na place. Začínáme v dubnu a Terezka má termín 14. května. Kvůli premiéře Jacka Rozparovače v Bratislavě zřejmě ani nestihnu předporodní kurz, na který spolu máme jít," přemítá Vojtek.

Záchranou pro něj a hlavně pro jeho ženu může být švagrová Kristýna, Terezino dvojče. Holky jakoby se domluvily, jsou zkrátka těhotné obě, Kristýna má na Terezu jen čtrnáct dní náskok. "Musel to být velký mejdan," vysvětluje zvláštní shodu náhod Vojtek. "Holky se o sebe možná nakonec postarají navzájem samy. Tereza odveze do porodnice Kristýnu, ta porodí a pak si role jen prohodí," plánuje. Jeho prvorozeným dítětem bude definitivně holčička. "Viděl jsem ji na 3D ultrazvuku, je to jasná Editka." Jestli si ji z porodnice alespoň odveze, se teprve uvidí.

Premiéra Jacka Rozparovače byla především hereckým koncertem Leony Machálkové v roli Glorie, která do muzikálu naskočila jako jeho nová hvězda. Texty i choreografii své role se naučila v rekordním čase jednoho týdne. "Mám tady zdatné parťáky, ohromně mi se zvládnutím role pomohli," nechala se slyšet bezprostředně po konci představení Machálková.

Na jevišti excelovala také Hana Zagorová v roli bláznivé prostitutky, v hledišti pak usedli Gábina Osvaldová nebo Ondřej Soukup, kteří v Kalichu spolupracují na projektu televize Prima Robin Hood - Cesta ke slávě (viz článek o trapasu, který utnul až drsný vyhazov).