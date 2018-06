Vojtek vymetá večírky s novou, Hanychová se starým

"To je apríl," odpovídala Hanychová na tázavé pohledy přítomných. Ať je to jak chce, faktem je, že Marek Šíša, s nímž se před pár týdny rozešla, ji z večírku odvedl, zatímco mladík, s nímž vehementně pózovala fotografům, ji sem přivedl. "Ve vztazích Agáty aby se čert vyznal. Jednou říká, že je s Markem, podruhé zase, že není," komentovala situaci Eva Horzinková, bývalá účastnice reality show Big Brother.

Dům a pes zůstal Vojtkovi

Kdo patří k Josefu Vojtkovi, bylo jasné na první pohled. Láskyplné pohledy do očí půvabné blondýnky, vášnivé doteky, to byla scénka, která se odehrávala v koutě baru známého pražského podniku, do kterého se zamilovaný pár uchýlil. Podrobnosti svého příběhu nechce ani jeden stále příliš rozkrývat, jaká je situace právě v tuto chvíli, kde bydlí a s kým zůstal pes, kterého si Vojtkovi pořídili, ale prozradili.

"Jsme spolu na baráku, psa krájet nebudeme, ten patří na barák. Znovu ale zdůrazňuju, že Jovanka není důvodem našeho rozchodu," řekl Vojtek. (podorbnosti o rozvodu Vojtkových najdete ZDE)

Vyvrcholením koncertu skupiny Underhill v čele se zpěvákem, hercem a moderátorem Zdeňkem Podhůrským byl křest nového CD s názvem Mene Tekel. Na jeho obalu pózuje Podhůrský s Agátou Hanychovou, s níž dokonce pod režijním vedením F. A. Brabce natočil k ústřední stejnojmenné písničce také videoklip. (více čtěte ZDE)

Kmotry se vedle Agáty Hanychové stali rockeři Josef Vojtek a Petr Kolář a zpěvák Richard Tesařík. Křtilo se dvacetiletou, doma vypálenou třešňovicí a ohněm, kterého bylo v jednu chvíli na jevišti víc, než bylo původně plánováno.

"Museli jsme trochu hasit, oheň nám utekl z kotle," řekl se smíchem Podhůrský. Ten má naštěstí vztahy dávno vyřešené. Na křtu totiž byla vidět v družném rozhovoru jeho bývalá žena Markéta i současná přítelkyně Ilona. U dvacetileté studentky prý mimochodem našel takový klid a pohodu, jaké snad ještě nezažil.