Vojtek ukázal dceru a odvezl si ji z porodnice domů

"Měl jsem v noci natáčení a do postele jsem se dostal až v pět hodin ráno. Když jsem si chtěl nařídit budíka, zjistil jsem, že nemám mobil, nechal jsem ho na place. A teď nastal problém, jak se vzbudím, doma totiž žádného budíka nemáme. Sám bych se asi jen tak neprobudil, když jsem šel tak pozdě spát a v porodnici jsem měl být za pár hodin. Nějak jsem to tedy vymyslet musel. Nastavil jsem si nakonec hodinky, ale půl hodinu mi trvalo, než jsem na buzení v nich přišel," líčí Vojtek.

V porodnici na něj čekala šťastná a usměvavá manželka a drobounká dcerka, která je prý celá táta. Hlavičku už má teď porostlou havraními vlásky, což obdivuje každý, kdo ji vidí. Ona i maminka jsou v pořádku.

"Cítím se skvěle, je mi dobře, i porod byl bezvadný díky mojí skvělé lékařce Míše Klímkové a samozřejmě Romanovi, který mě držel za ruku a moc mi svou přítomností pomohl. Malá začala přibírat, protože už mám konečně pořádné mléko, novorozenecká žloutenka ji také nepostihla, takže můžeme jít domů hned po čtyřech dnech," říká Vojtkova manželka Tereza, která přibrala v těhotenství pouhých devět kilo a ta šla rychle dolů.

Doma už je všechno připravené na příchod miminka, šťastní rodiče si budou muset jen zvyknout na jiný režim a chod domácnosti přizpůsobit přírůstku do rodiny. "Abych se přiznal, vůbec nevím, co budeme dělat, až dorazíme domů. Asi budeme na malou chvíli koukat a teprve pak ji uložíme někam do postýlky," přemítá s úsměvem Vojtek.

V porodnici ještě zůstala švagrová Vojtka a dvojče jeho manželky Kristýna. Té se dva dny po Tereze narodila dcera Viktorka. "Ségra má taky krásnou holčičku a je v pořádku. Jen je škoda, že jsme se nepotkaly na jednom oddělení, měly jsme ve finále stejný termín porodu, malá totiž přišla na svět o dva týdny dřív," lituje Vojtková. Jak ale dodává její manžel, sestry si to spolu brzy vynahradí. "Jsou neustále v kontaktu, a tak si myslím, že i obě sestřenice budou odmala vyrůstat spolu. A v září už bychom chtěli společně vyrazit na dovolenou někam k moři," uzavírá Vojtek.