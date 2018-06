Vojtek Thálii nevyhrál, svoji ´trofej´ už ale má

Svátek herců si nenechala ujít ani herečka Gabriela Vránová, která se mezi kolegy jen rozplývala. Dokonce jsme ji přistihli rozesmátou na schodech v objetí hned dvou mužů.

Chlapskou řeč spolu zase vedli Petr Kostka a Lubomír Lipský. Bavili se jako zamlada a úsměv na tváři vykouzlili i ostatním hostům sedícím u jejich stolu.

Zawadská: muška jenom zlatá

Herečka Valerie Zawadská se ukázala jako vzorná společnice. Po slavnostním ceremoniálu v Národním divadle se s ostatními hosty přesunula na následující party do Novoměstské radnice.

Tam se i přes „drobné problémy“ zdržela do pozdních nočních hodin. V jednu chvíli řešila problém s okem. „No něco mi tam spadlo, tak na mně tak nekoukejte!“ vysvětlovala Zawadská. Co však nakonec z oka vyndala nevíme, že by „muška jenom zlatá“…

Vojtek nevyhrál, ale svoji „trofej“ má

Mezi legendárními herci se ukázali i mladší kolegové. S cenou Thálie v kategorii herec se vyšvihl David Prachař, kterému dělala doprovod Linda Rybová. Nechyběl ani herec a zpěvák Richard Krajčo s přítelkyní, modelkou Martinou Poulíčkovovu, který však stejně jako Roman Vojtek letos na trofej nedosáhl. „Já už svůj klenot mám,“ řekl Roman Vojtek pyšně směrem ke své partnerce Tereze.

Na večírku došlo také k setkání bývalých rosniček – Michaela Dolinová si měla co říct s Veronikou Dušková. „Ale věřte, že se nebavíme jenom o počasí,“ smála se Dolinová.