Vojtek řekl Poláčkovi: Jako Bon Jovi nikdy nebudeš

I když nové CD Petra Poláčka, s názvem Nemůžu zapomenout, vyšlo už 15. ledna, slavnostní křest proběhl o více než měsíc později v restauraci U Pavouka.

Za kmotry si Petr Poláček vybral zpěváka Pepu Vojtka a modelku Lucii Váchovou. „Pepy si moc vážím a děkuji mu za všechno, co pro mě udělal. A Lucku? Tu mám prostě rád,“ vysvětlil muzikálový bratranec Angeliky svůj výběr.

Přestaň si hrát na Bon Joviho!

Pepa Vojtek se hned v úvodu postaral o procvičení bránic všech přítomných, protože spustil několikaminutový monolog, ve kterém Petra poučoval, co dělá špatně a co by měl změnit. „Hlavně jsem rád, že sis konečně přestal hrát na Bon Joviho, protože jako on stejně nikdy vypadat nebudeš,“ zaznělo na Petrův účet. Všechny narážky byly ale s kamarádským podtextem.

U baru si pak Vojtek objednával panáky, které však zase rychle schovával za záda před dychtivými fotografy. Ani křest se neobešel bez alkoholu, křtilo se totiž pravou slivovicí. Tu Pepa přinesl Petrovi jako dárek: „Jen přemýšlím, jestli není škoda ten skvost zbůhdarma vylejvat. Tvoje nový songy jsem ještě neslyšel, tak nevim, jestli to za to stojí,“ zavtipkoval frontman skupiny Kabát.

Žádné další proslovy se nekonaly. „Honem to polijeme, ať můžeme jít na jídlo. Už to můžete servírovat!“ vzkázal Vojtek přes mikrofon číšníkům. Zpěvák měl totiž tolik nabitý den, že se nestihl ani najíst.

Fanynky Petra vyznamenaly

Petr má ze své desky velkou radost a do budoucna má spoustu pracovních plánů. „Moje nová deska je plná ploužáků a balad a doufám, že se bude líbit. V nejbližší době chystáme turné a připravuje se natáčení klipu k singlu Jedna malá holka,“ prozradil Petr.

Na křtu nechyběly ani Petrovi věrné fanynky. Přinesly mu obrovský dort s jeho podobiznou z marcipánu. „Moc mile mě překvapily. Dostal jsem od nich ještě jeden dárek – takzvané vysvědčení alkoholika,“ směje se Poláček, který podle známkování fanynek zvládá všechny kategorie na výbornou, není mu cizí pivo ani skotská whisky.

Přátelské objetí s Poláčkem si nenechal ujít ani kamarád ze Superstar Julián Záhorovský. Přišla také Monika Absolonová, Tereza Kerndlová s přítelem či Alan Bastien. Nesměl chybět Viktor Dyk, který je autorem několika textů křtěného CD a producent alba a autor části skladeb Honza Gajdoš.