Vojtek měl málem infarkt kvůli psovi, překvapila ho manželka

"Pepa měl asi hodinový infarkt," vzpomíná už s úsměvem tanečnice. "Měla jsem ho v autě před domem v kufru s pelíškem, miskama, obojkem, zkrátka vším potřebným. Pepa znejistěl, když jsem mu řekla, že vím, že má narozeniny až 21. června, ale že mám pro něj dárek, který musím předat už dřív - byl teprve květen. Otevřel kufr a naštěstí u toho byla Valentýnka, takže ta reakce nemohla být naštěstí taková, jaká by mohla být, kdyby tam ta Vája nebyla. Hodinu pak nemluvil, byl v šoku a konsternovaný a zmohl se jenom na větu: "To je dobrý teda." Pak už prý ale sedl k počítači a vybíral jména. V papírech má Villow a tak mu nakonec začali říkat Vilda.

"Přemýšlela jsem hodně dopředu, co dát Pepovi k narozeninám a vzpomněla jsem si, že se mi tak letmo zmínil, že bychom si mohli pořídit k Diegovi ještě jednoho psa. Další německou dogu bych ale dovolila jen přes moji mrtvolu a tak jsem se začala poohlížet po jiné rase. V televizi jsme pak zahlédli anglického buldoka a když řekl Pepa, že je to hezký pes, secvaklo mi to a rozhodla jsem se, že si zkusím troufnout ho sehnat a připravit Pepovi překvapení," líčí Vojtková.

O plemeni anglického buldoka si sehnala dostatek informací a především si zjistila, jestli je vhodný k dětem, protože potomky z předešlých Vojtkových vztahů mají doma často. Když se navíc dočetla, že je to pohodový pes s osobitým smyslem pro humor, neváhala. Potají pak na internetu, což byl prý velký problém, protože její manžel je často u počítače, hledala chovné stanice. A sehnala.

"Myslím, že jsem měla i štěstí, našla jsem dobrý chov. Měli sice vrh, který by vycházel přesně na jeho narozeniny, ale plánovali jsme dovolenou a já jsem chtěla, aby si pejsek doma ještě zvyknul. Proto jsem jela pro štěně už v květnu. Odjet jsme pak v klidu mohli, máme štěstí, že Pepova maminka nám vždycky hlídá psy i dům. Máme ho tedy od května a bude mu 6. září půl roku," říká tanečnice.

Nový přírůstek manželé ukázali na tradičním zahájení divadelní sezóny Divadel Broadway a Hybernia s názvem Memoriál Honzy Dvořáka v areálu průhonického Club Hotelu Praha. Jeho členové se tu utkali v tenise, ping-pongu, badmintonu či bowlingu. Vojtkovi se ovšem neúčastnili ani jednoho sportovního klání a nemohl za to jejich nový pes. "Mám na Výstavišti koncert, musím na zvukovou zkoušku," omluvil se Vojtek.