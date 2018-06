Vojtek dostal od svých kolegů další miminko

Herečtí kolegové si pro novopečeného otce dcery Vojtka připravili překvapení, o němž do poslední chvíle netušil. Při děkovačce představení vystoupil Janek Ledecký a zazpíval jednu sloku přídavku.



Na jeviště přišel rovnou s dárkem pro Pepu - miminkem, tedy soudkem piva zabaleným a oblečeným jako novorozeně. Josefa to natolik zaskočilo, že nemohl zpívat, ani mluvit. V zákulisí pak všichni svorně konstatovali, že "miminko" je celý tatínek. Potom se samozřejmě hodovalo a popíjelo do pozdních nočních hodin.

Darované "miminko" ovšem zůstalo netčené, protože pivo v soudku bylo teplé a napěněné. A tak se osazenstvo oslav, na kterých dále nechyběli Pavel Zedníček, Tomáš Trapl, Dušan Kolár nebo Michal Kocourek, shodlo, že na zdraví Valentýnky se soudek vypije na oslavě další.

Dcera Valentýna Vojtková se herečce Sabině Laurinové a zpěvákovi Josefu Vojtkovi narodila v neděli 28. dubna. Malá Valentýnka při narození měřila 47 centimetrů a vážila 3100 gramů. Sabina Laurinová a Pepa Vojtek se poznali na prknech pražského divadla Kalich, kde vystupovali v rolích Ofélie a Hamleta ve stejnojmenném muzikálu Janka Ledeckého.