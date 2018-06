Vojtěch Dyk: Oblékám partnerku i sebe. Mám rád věci s květinkami

„Partnerka? Ne, já oblékám partnerku i sebe. A kde to kupuji, to jsou má tajemství. Já mám rád takové originál kusy s květinami a tak,“ odpověděl Vojtěch Dyk na otázku, jestli ho obléká Tatiana Vilhelmová.

Opravdu originální kousky předvedou partneři v show Tvoje tvář má známý hlas, kde herečka účinkuje. Společně se promění v Barbru Streisandovou a Céline Dion.

Bláznivými kostýmy byla známá i kapela Nightwork, v níž Vojtěch zpíval. Po rozpadu skupiny to stále nevypadá na nějaký společný projekt, přestože si o něj fanoušci stále říkají.

„Nedá se to očekávat. Možná se to stane, ale nedá se to očekávat,“ řekl Dyk s tím, že vztahy mezi členy kapely jsou dobré. „Jedině kladné. Jak se kterým teda. Ne, máme celkem v pohodě vztahy.“

Dyka momentálně zaměstnává účinkování v La Fabrice, natáčení, spolupráce s B-Side Bandem a připravované turné. Jeho zvláštností bude scéna s barem.

„Takže my budeme i roznášet. Já budu taky roznášet, já roznáším a donáším velice rád. Máme tam barmanku, která míchá koktejly a nebo to mnohdy dáváme i čisté. Máme speciální koktejl, který se jmenuje Velký Dick. Na ochutnávce koktejlů jsme měli dva kluky barmany ve spřáteleném spirit baru v Brně a vybírali jsme až dlouho do rána. Koktejl, který nakonec zvítězil, kluci pojmenovali Velký Dick,“ prozradil.

Vojtěch Dyk coby Céline Dion a Tatiana Vilhelmová jako Barbra Streisandová v show Tvoje tvář má známý hlas 3

Zpěvák se na Impulsu nevyhnul se ani otázce ohledně politiky. Před časem spolu s Jiřím Bartoškou a dalšími umělci vyzývali lidi kvůli prezidentovi k občanskému neklidu (psali jsme zde). Teď se k politice prý nevyjadřuje.

„Já se nechci vyjadřovat. My chceme dát dohromady takový tým lidí, který bude jezdit po městech, lépe řečeno už to děláme a ptáme se různých odborníků na témata, která nás zajímají. Abychom lidem jen neříkali, co mají dělat, ale abychom se spíš něco dozvěděli. Máme pocit, že tady trochu chybí taková občanská výchova,“ prohlásil a na otázku, jestli může říct něco hezkého o Miloši Zemanovi, odpověděl: „Ne.“