Prvním koučem pěvecké soutěže The Voice Česko Slovensko bude Vojta Dyk

Televize Nova už na jaře nasadí do vysílání jeden z nejúspěšnějších světových formátů The Voice. Do křesel zasedne čtveřice osobností vybraných z nejlepších českých a slovenských zpěváků a muzikantů. Který soutěžící dostane šanci na postup, rozhodne právě kouč otočením svého křesla.

Jako první kouč zasedne do křesla The Voice Vojta Dyk. Ten má jeden z největších hlasových rozsahů na české i slovenské hudební scéně, je uznávaným profesionálem ve svém oboru a v současné době exceluje ve swingové formaci B-Side Band.

„Už dlouho jsem dostával nabídky na různé pořady, které jsem úspěšně odmítal. Rozhodování bylo dlouhé, protože se moc do televizní zábavy necpu, ale tady mi dává smysl to, že všichni lidé, kteří se soutěže budou účastnit, už vlastně umí zpívat, jde jen o to jim pomoct, nakopnout, možná i poradit. Takže žádné zesměšňování, ušklíbání se, ale spíš snaha o pomoc. Tedy vlastně samá pozitiva. S tím do toho jdu. To mi dává smysl,“ říká Vojta Dyk.

„Tato show je o hlase, hledáme nejlepší hlas obou zemí a na ničem jiném vlastně nezáleží. To je právě síla tohoto formátu, a proto je i nadále jednou z nejlepších show na světě. Vítěz show The Voice Česko Slovensko získá výhru v hodnotě dvou milionů korun,“ říká kreativní producent a režisér show Pepe Majeský.

Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus (2012)

V roce 2012 vyhrála soutěž, která se tehdy vysílala pod názvem Hlas Česko Slovenska soutěžící Ivanna Bagová. Prvními kouči byli Dara Rolins, Michal David, Pepa Vojtek a Rytmus.



O dva roky později se v druhé sezóně Hlasu stala vítězkou Lenka Hrůzova. V porotě zasedla kromě koučů známých již z první řady soutěže také dcera Petra Jandy, Marta Jandová. Rytmuse vystřídal další slovenský raper, Majk Spirit.