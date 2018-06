Vojtěch Dyk hubne kvůli roli zpěváka Petra Nováka

V Hollywoodu je běžné, že herci přibírají nebo hubnou kvůli roli. V Česku tento trend zatím moc není. Důvodem jsou podle Dyka hlavně finanční podmínky.

„Když americký herec své roli něco skutečně obětuje, tak už je většinou známý a dostane za film třeba tři miliony dolarů. Když je to tedy taková ta střední třída. On si může dovolit celý rok nic jiného nedělat a připravovat se. Kdežto tady v Česku, kde to všichni tak nějak pytlíkujeme a trh je malinký, na to nejsou peníze,“ řekl v týdeníku 5plus2.

„Mě v tomhle případě taky nikdo neplatí tak, abych někde jenom půl roku hubnul. Ale řekl jsem si, že do toho chci jít a zkusit to, protože si myslím, že mi to jako herci pomůže. Každopádně podmínky v Česku jsou o něco složitější. Točí se tu hodně filmů a jsou na ně malé peníze,“ dodává.

Kvantita podle něj v českém filmovém a televizním průmyslu převyšuje kvalitu.

„V dnešní době vlastně v každém seriálu hrají lidé, kteří jsou mnohdy známí kvůli úplně něčemu jinému než herectví. A stejně tak je to s režiséry. Takže obecný filmařský a herecký talent, který máme v naší republice, se rozmělňuje kvůli tomu, že vzniká hodně věcí od lidí, kteří by třeba ani točit neměli. Ale nikdo jim to samozřejmě nemůže zakázat. Třeba nemají takovou soudnost,“ myslí si Vojtěch Dyk, kterého kromě natáčení čeká také turné B-Side Bandem.

Film o Petru Novákovi, jeho úspěších s písněmi jako Já budu chodit po špičkách nebo Povídej, ale i o jeho depresích, alkoholu a hlavně lásce k herečce Evě Jakoubkové se bude jmenovat Den štěstí a točí ho režisér Ivan Fíla.