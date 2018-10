Drahokoupil: Lidé mi píšou, že jsem gay. Přitom mám doma Miss

Vyhrál jste první kolo další řady pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Co je podle vás vaší nejslabší stránkou v této soutěži?

Nejméně z herectví, zpěvu a tance si určitě věřím v tanci.

Kvůli absolutnímu nasazení na trénincích jste dokonce zkolaboval...

Trénoval jsem na Tvář, ale zároveň se mi ve stejnou dobu nakupily i další aktivity jako například různá představení a koncerty. Celý srpen jsem navíc natáčel nový film Andílci za školou. Do toho všeho pracuji na své první sólové desce a řeším turné. Tělo zkrátka řeklo jednoho dne dost.

Co se přesně stalo?

To je právě ono. Nejhorší na tom bylo, že se mi to nestalo doma, ale na návštěvě u rodičů přítelkyně, kde jsem se byl ten den úplně poprvé představit. Zkolaboval jsem u nich na záchodě. Přítelkyně mi zavolala záchranku a v nemocnici jsem strávil asi čtyři hodiny na kapačkách. Momentálně už jsem zase v plném nasazení.

Soudě podle komentářů na sociálních sítích si o vás očividně spousta lidí myslí, že jste gay. Řekl vám to někdy někdo i do očí?

Ne. Ještě nikdy nikdo. Zpráv mi přišlo na toto téma mraky. Je to směšné. Všichni přitom ví, že mám doma jednu z nejkrásnějších dívek v Česku. Tak jak bych mohl být gay?

Chodíte s Českou Miss Earth 2016 Kristýnou Kubíčkovou (21). Jak jste se vlastně vy dva dali dohromady?

Poznali jsme se na soutěži Dívka roku, kde jsme oba usedli v porotě. Až po dvou letech od seznámení jsme spolu začali chodit.

Žárlí na vás partnerka? A vy na ni?

Myslím si, že u nás panuje taková ta zdravá žárlivost. Ale žádné přehnané žárlivé scény a dramata neprobíhají.

Jak vzpomínáte na čas strávený v klučičí skupině New Element?

Byly to krásné tři roky života se skvělou partou. Strašně rád na to období vzpomínám. Byl to start, jak má být.

Co nejšílenějšího tehdy dělaly vaše fanynky?

Sledovaly mě až domů. Dokonce nechávaly často různé vzkazy přímo na dveřích od mého bytu.

Vojta Drahokoupil jako Stromae v Tvoje tvář má známý hlas Vojta Drahokoupil, Honza Kopečný a David Kraus v Tváři Vojtěch Drahokoupil se představil také v roli zpěvačky Adele.

Kdysi jste chodil se známou blogerkou Gabrielou Heclovou. Jaký máte vztah dnes?

Od té doby, co jsme byli spolu, jsme se pracovně potkali už několikrát. Musím říct, ze spolu vycházíme výborně. Jsme kamarádi.

Zahrál jste si hlavní roli v muzikálu Romeo a Julie. Co máte podle vás s Romeem společného?

Jsem stejný romantik a snílek.

Naplňuje vás více muzika, nebo herectví?

Stoprocentně mě více naplňuje muzika. Tam jsem doma. Ale herectví mě strašně moc baví.

Co plánujete po skončení soutěže Tvoje tvář?

Plánuji turné k mé první desce, která by měla vyjít na jaře 2019. Bude další singl a klip. Do toho účinkuji v muzikálech a jezdím svoje koncerty, takže je toho spousta.