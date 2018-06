Vojta Kotek se upsal Rafťákům

Jeho snowboarďácký kolega už se novému filmu upsal už před několika měsíci.

Zatímco Kotek raftuje od tří let, Mádl seděl v lodi, v kánoji, jednou v životě. "Znovu jdu do něčeho, co vůbec neumím," řekl iDNES Jiří Mádl. "Plavat umím, ale vody se bojím," přiznal. "Nevlezu do ní bez vesty a bez opalovacího krému."

Režisér Karel Janák však prozradil, že si pro Jirku připravil fígl, jak s ním strach z vody vyřeší.

Film Rafťáci se začíná natáčet 1.července. "Těším se. Strašně! Nejvíc na partu - ono to zní jako klišé, ale na sněhu jsme byli super parta a věřím, že v létě to bude ještě lepší," uvedl Mádl.

Kotek bude hrát trošku vypočítavého romantika, Mádl bude roztomilým lamačem dívčích srdcí. - Více zde

Ve filmu si zahrají i některé finalistky Miss ČR, které se tento týden zúčastní konkurzu.

Natáčení je naplánováno na šest neděl, končí 15.srpna. Premiéra by měla být od čtvrtka přesně za rok.