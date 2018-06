Vojta Kotek: Ve vztazích se mi poslední dobou moc nedaří

"Mně se poslední dobou ve vztazích moc nedaří, většinou to mívám tak, že je prožívám jako ten finanční analytik ve hře, který je z rozchodu úplně hotovej, pořád volá na ženu: Míšo, vrať se ke mně! S určitou dávkou sebeironie bych řekl, že se asi nejvíc blížím tomuhle zoufalci," přiznal Kotek během zkoušení hry na chatě u Anny Šiškové.

Vojta Kotek při čtené zkoušce hry Ženy přežijí!

"Dříve jsem se choval více racionálně, pak jsem začal trpět a momentálně převládá to zoufalství. Ale už jsem se snad pohnul z místa, za rok to všechno může být úplně jinak," dodal herec, který nyní tráví svůj čas se čtyřmi ženami, protože kromě tří hereček je i režisérka hry žena.

Čtyřiadvacetiletý herec se sám nepovažuje za žádného "macha". "V mých vztazích to ty ženy měly vyřešené tisíckrát rychleji než já. Takže obecně si myslím, že jsou ženy silnější. Jsem v tomto feminista. Myslím, že kdyby nám ženy vládly, mohlo by to být docela fajn. Ale o těch mužsko-ženských vztazích se ve svém věku nechci moc vyjadřovat. Podle mě chlapi nemusejí za každou cenu všemu vládnout a všechno zvládat. Kolikrát netuší, jak moc s nimi ty ženský manipulujou a jak si s nimi hrajou," řekl.

Kromě zkoušení Kotek právě režíruje klip pro kapelu Toxique, dokončil film s Agniezskou Hollandovou Hořící keř a spoluorganizuje festival Český tučňák 2012, což je projekt pro mladé umělce. Prázdninový odpočinek je však ještě ve hvězdách.

"Chtěl bych někam vyrazit, ale zatím nevím kam. A nemám s kým. Rád bych vyrazil někam do tepla, nepředstavuju si nějakou fyzicky náročnou dovolenou, spíš si chci odpočinout. Zároveň nejsem typ, který by dokázal ležet celou dobu u moře, nebo pořád běhat po památkách. Takže ideální dovolená je pro mě nějaká kombinace města, jednoduché přírody a třeba moře, pláží. Kdybych našel člověka, s kterým bych na tu dovolenou jel, tak by mi asi bylo jedno kam."