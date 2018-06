Vojta Kotek: Režírovat Mádla bylo náročné, musel jsem ho srovnat

"Byl jsem osloven ještě s Jirkou Mádlem, abychom společně natočili tenhle spot kvůli našemu smyslu pro humor. Už delší dobu se v sobě zaobírám myšlenkou, jaké to je nevidět. V jedné divadelní hře hraju slepce, který se vyrovnává s vlastní slepotou. Proto jsem vůbec neváhal, když jsem dostal nabídku režírovat spot na podporu slepých a zrakově postižených," uvedl dabér a herec Vojta Kotek.

"Poslední, co by bylo žádoucí, bylo vyprodukovat další výchovný klip s prosbou, abychom byli k nevidomým ohleduplní. Proto jsme do toho šli celkem natvrdo," prozradil s úsměvem.



Během natáčení se pak ukázalo jako mnohem větší problém kočírovat Mádla, který v klipu hrál slepého, než skutečně slepého objednavatele spotu Jana Buchala, který v něm také účinkuje.

"Jirka si myslel, že když je spoluautor scénáře, může mi mluvit do toho, co jak uděláme. Tak jsem si ho rychle srovnal. Pan Buchal byl proti němu senzačně disciplinovaný, jen se mi nikdy netrefil na orientační značku namalovanou na zemi," zažertoval Kotek.

Klip vznikl na podporu projektu Centra podpory pro zrakově postižené žáky, jeho cílem je seznámit teenagery se speciálními počítačovými pomůckami pro zrakově postižené a vzkázat jim, že i nevidomý a slabozraký může žít téměř plnohodnotný život: že může studovat, prohlížet internetové stránky, číst maily, psát dopisy i se dívat na filmy.